Laura Ingraham est une habituée des polémiques. Cette présentatrice de Fox News, qui avait perdu des sponsors publicitaires l’an dernier pour avoir défendu un suprémaciste blanc comme « une personne croyant en la souveraineté nationale », s’est attaquée à LeBron James, mercredi soir. Alors que la star des Lakers est particulièrement vocale pour dénoncer la mort de George Floyd et le racisme aux Etats-Unis, Ingraham lui a répondu : « Ferme ta gueule et dribble. »

« Il n’est jamais sage de chercher des conseils politiques de quelqu’un payé 100 millions de dollars par an pour jouer à la balle. Au fait, LeBron et Kevin (Durant), vous êtes de grands joueurs, mais personne n’a voté pour vous. Des millions (d’Américains) ont élu Trump pour être leur coach. Alors gardez vos commentaires politiques pour vous, ou, comme quelqu’un l’a si bien dit : ''Fermez vos gueules et dribblez''. » Elle reprend là le titre d'une série documentaire de LeBron James sur l'engagement des athlètes.

Dans le même temps, Laura Ingraham a défendu le footballeur américain Drew Brees, qui avait estimé que mettre un genou à terre pendant l’hymne américain était un « manque de respect » au drapeau – des propos qui ont contraint Brees à s’excuser pour avoir été « à côté de la plaque ».

If you still haven’t figured out why the protesting is going on. Why we’re acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? 🤦🏾‍♂️. And to my people don’t worry I won’t stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj