L’ex-président américain a salué le « changement de mentalité » opéré chez les Américains manifestant contre le racisme et les violences policières, qui pourrait selon lui aboutir à des réformes au niveau national. Le prédécesseur de Donald Trump a aussi exhorté les autorités étatiques et locales à revoir leur politique sur l’usage de la force, dans son premier commentaire vidéo depuis a mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai dernier.

« Il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d’être créé en tant que société, que pays, et d’utiliser cela pour avoir enfin un impact », a affirmé Barack Obama lors d’une visioconférence avec des militants. « Il y a un changement de mentalité qui est en cours, une plus grande conscience du fait que nous pouvons faire mieux », a-t-il ajouté.

Il lance un message à la jeunesse

Barack Obama, 58 ans, qui reste très populaire chez les démocrates, a souligné que les manifestations actuelles peignaient « un tableau de l’Amérique beaucoup plus représentatif » que les mouvements pour les droits civiques des années 1960. Les jeunes ont particulièrement répondu présent, et leur motivation pourrait inspirer un changement plus profond, a souligné M. Obama.

« Je veux que vous sachiez que vous comptez. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent, vos rêves comptent », a-t-il poursuivi, à l’attention des jeunes noirs du pays qui ont selon lui, été trop de fois témoins ou victimes de violences.