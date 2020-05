MERCATO Villas-Boas pourrait quitter l’OM après le départ d'Andoni Zubizarreta, son directeur sportif, auquel il avait lié son sort plus tôt dans la saison

Andre Villas Boas au Vélodrome, le 8 février 2020. — GERARD JULIEN / AFP

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, met son poids dans la balance : il souhaite que son entraîneur, André Villas-Boas, reste au club, a-t-il dit ce samedi dans un communiqué, rejoignant la position du président, Jacques-Henri Eyraud.

Frank McCourt « s’est entretenu avec André Villas-Boas » samedi et « lui a dit qu’il était parfaitement aligné » avec Eyraud pour « proposer à André de continuer à être le coach de l’OM au-delà du terme de son contrat actuel », jusqu’en 2020, est-il écrit. Toutefois si l’entraîneur portugais « prenait la décision de quitter l’OM pour des raisons qui lui sont propres, Frank lui souhaiterait le meilleur pour son futur ».

Vers un rachat du club ?

Villas-Boas pourrait malgré tout quitter l’OM, qu’il a conduit à la deuxième place de Ligue 1 et donc en Ligue des champions, pour la première fois depuis sept ans. Il avait plus tôt dans la saison lié son sort à celui du directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Or l’homme qui l’avait recruté cet été a quitté le club jeudi, laissant planer le doute sur un départ d'« AVB ».

Vendredi « JHE » avait exprimé son souhait sur RMC que le technicien portugais reste « encore de nombreuses années » à l’OM. Face à la persistante rumeur d’un rachat de l’OM par un milliardaire saoudien, McCourt a également « réaffirmé à quel point il était pleinement engagé envers l’OM et le projet pour les années à venir ».