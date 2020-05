Steve Mandanda — Lionel URMAN/SIPA

Entre rumeurs plus ou moins fantaisistes de ventes à un magnat saoudien, chantage au recrutement d’AVB, et inquiétudes avérées sur le plan financier à court terme, le retour de l’OM en Ligue des champions la saison prochaine ne se déroule pas dans un calme olympien, pour faire dans le calembour. Surtout que les relations entre le groupe et Jacques-Henri Eyraud ne semblent pas se réchauffer, bien au contraire.

Dans un article savoureux, l'Equipe du jour (lundi) dévoile les dessous des négociations entre JHE et les joueurs sur le thème ultrasensible de la baisse des salaires, alors que les Marseillais continuent de toucher 84 % de leur salaire net depuis l’arrêt de la L1 à la mi-mars. Alors que la direction attendrait un geste significatif (qui irait jusqu’à 50 %), les joueurs ne veulent rien lâcher depuis que leur président a décidé de geler les primes de victoires à la fin de l’été dernier, malgré la belle saison de l’OM.

Ainsi, l’irréprochable Mandanda, élu meilleur olympien de la saison par les supporters, aurait demandé au nom du groupe un remboursement partiel des loges que les joueurs louent à l’année au Stade Vélodrome en raison de l’arrêt de la saison, tandis que personne n’entend renoncer aux primes de qualifications pour la C1, qui peut atteindre 600.000 euros pour les pointures de l’effectif. Voilà qui fait mauvais genre alors que le fair-play financier rôde dans le coin.