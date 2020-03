Manu Tuilagi félicite George Ford lors de la victoire de l'Angleterre contre le pays de Galles dans le Tournoi des 6 Nations, le 7 mars 2020. — REX/SIPA

Longtemps devant, l’Angleterre a finalement gagné de justesse face au pays de Galles (33-30), samedi, pour la 4e journée du Tournoi des VI Nations 2020. Le XV de la Rose conserve une chance de victoire finale, malgré l’incertitude liée à la menace du coronavirus.

Pour l’emporter, les Anglais devront compter sur un faux pas des Français, soit en Écosse ce dimanche à 16h, soit contre l’Irlande à domicile lors de la dernière journée. Et ils devront surtout attendre de voir si et quand pourrait se dérouler leur match de la dernière journée à Rome contre l’Italie, pays le plus touché par le virus.

Un baroud pour pas grand-chose

Grâce à un rush final à 15 contre 13, après un carton jaune contre Ellis Genge (72e) et un rouge pour plaquage haut de Manu Tuilagi (74e), les Gallois, tenants du titre et du grand chelem, ont réussi à arracher un point de bonus défensif presque inespéré au vu de la physionomie du match pendant 70 minutes.

Anthony Watson a en effet franchi la ligne d’en-but dès la 4e minute, avant qu’Elliot Daly ne l’imite à la 32e, donnant à l’Angleterre un matelas confortable à la pause (20-9).

Jason Tipuric a ensuite redonné espoir aux Diables rouges dès l’entame du deuxième acte, avant que Manu Tuilagi ne permette aux Anglais de reprendre le large (33-16, 61e). C'était sans compter sur le baroud des Gallois (essai de Dan Biggar à la 78e, puis de Tipuric, encore lui, dans les arrêts de jeu).

Au final, il s’agit du troisième revers de suite dans le Tournoi pour le XV du Poireau. Une première depuis 2007.