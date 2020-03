Christian Jeanpierre, le journaliste sportif de TF1. — 15Love/Meliatis

C’est un sale coup pour l’un des journalistes les plus appréciés du milieu, quoi qu’on puisse penser de la qualité de ses commentaires sur les Bleus de Deschamps ou sur le XV de France. Selon une information de l'Equipe, le groupe TF1 aurait signifié à Christian Jeanpierre qu’il ne comptait plus sur lui et aurait déjà initié les tractations financières par avocats interposés.

Souvent critiqué pour sa candeur et ses inexactitudes à l’antenne, CJP, pour les intimes, officiait à TF1 depuis 1988, quand il était rentré comme simple stagiaire au service des sports. Propulsé commentateur n°1 des Bleus après le décès soudain de Thierry Gilardi en 2008, Jeanpierre avait tenu son poste jusqu’en 2016 et l’arrivée de Grégoire Margotton juste avant le championnat d’Europe à la maison. Didier Deschamps avait eu d'ailleurs un mot pour ce confrère unanimement reconnu pour sa gentillesse après son dernier match aux commentaires de l’équipe de France.

Tout comme du reste la fine doublette de 20 Minutes sport, aka Beber et Juju (votre scribouillard ici présent), qui lui avait consacré une lettre restée dans les mémoires de la profession (non). CJP aura donc commenté son dernier match à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de rugby entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre, en novembre dernier.