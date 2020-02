VI Nations EN DIRECT : Les Bleus n'ont pas été nourris depuis quand ? Quel match du XV de France jusqu'ici !... Suivez pays de Galles-France en live avec nous

Ça faisait bien longtemps qu’on ne s’était plus autant excité à l’idée de retrouver le XV de France et, rien que pour ça, on va dire merci Galthié. Après deux premiers succès plus ou moins probants face à l’Angleterre d’abord et l’Italie ensuite, le XV de France passe un énorme test cet après-midi sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Premiers de ce tournoi des VI Nations, les Bleus aimeraient mettre fin à dix ans de lose en terre galloise, la dernière victoire remontant à 2010. Chauffés par les paroles du pilier Wyn Jones "On sait qu’ils vont tricher, surtout en mêlée"), les hommes de Christophe Galthié devraient arriver sur le terrain avec la franche envie de cogner du Gallois. On a hâte d’y être.

>> Rendez-vous sur les coups de 17h30 pour suivre cet alléchant pays de Galles-France.