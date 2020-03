Le club fallois de Llanelli a annoncé ce samedi la disparition de Mathew Watkins à 41 ans, après une longue lutte contre le cancer. International pour le Pays de Galles à 18 reprises entre 2003 et 2006, Watkins s'était vu diagnostiqué une forme rare de cancer des os en 2013, deux ans après sa retraite sportive.

Very sad to hear this. My sincerest and deepest sympathy to his family and friends. Had the pleasure of his company on and off the field on a few occasions. A wonderful person. God bless https://t.co/YLEgd8h83w

« Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de l'ancien international gallois Matthew J. Watkins, a réagi la fédération galloise sur son compte Twitter. L'équipe portera aujourd'hui des brassards noirs pour montrer son respect. »

RIP Matthew. What a lovely guy who took on cancer with courage and always had a smile on his face. @Velindre. Lived life to the full and was always smiling. Thoughts and prayers are with his family and close friends. #Putsthingsintoperspective pic.twitter.com/h60LTrvCZD