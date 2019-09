Un vrai bain de jouvence. Depuis ce week-end, le feuilleton « LAP vs LFP » a repris comme s’il ne s’était jamais arrêté voici cinq ans : sorties médiatiques de Jérôme Ducros, le président de la SASP Luzenac Ariège Pyrénées (LAP), réponse outrée de la Ligue de football professionnel (LFP), contre-attaque saignante de l’un des avocats du club…

Pour l’entrepreneur toulousain Jérôme Ducros, pas de doute : le jugement de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 juin dernier annule la décision prise par la LFP à l’été 2014, qui avait interdit l’accession du LAP à la Ligue 2. Un point de vue vivement contesté par la Ligue…

Pendant cette bataille difficile à saisir dans le détail lorsqu’on a fait moins de cinq ans de droit, le club du village pyrénéen de 600 habitants prépare son début de championnat, samedi à Pibrac. En Régional 1, la sixième division…

« J’ai presque toutes les heures Jérôme Ducros au téléphone », explique Christophe Rodriguez, président de l’association, forte d’environ 400 licenciés (à ne pas confondre avec la SASP, la structure pro maintenue en vie pour mener le combat judiciaire). La décision de la cour d’appel de Bordeaux nous rétablit dans nos droits. Mais d’un autre côté, ça ravive de très mauvais souvenirs… »

Toutefois tous les espoirs semblent désormais permis au pays du talc. Enfin presque. Invité mardi du Moscato Show, sur RMC, Ducros avait reconnu qu’il ne voyait pas le club intégrer le deuxième niveau professionnel, faute de joueurs et de finances adéquates. « La Ligue 2, on n’y aura pas droit. Moi je veux retrouver peut-être le National [troisième division]. Ou le CFA [aujourd’hui National 2, la quatrième division]. »

Christophe Rodriguez est dans l’attente : « Repartir sur un nouveau projet digne de ce nom, peut-être dès l’an prochain, pourquoi pas ? » lâche l’ancien directeur sportif du LAP, du temps de sa folle ascension brutalement stoppée.

« Le Régional 1 correspond au niveau de notre équipe réserve il y a cinq ans, alors que l’équipe première de l’époque a disparu. On demande la réintégration de cette équipe première. Pour l’instant, on va faire notre championnat de R1, en protégeant joueurs et staff et en visant un maintien confortable. Il y a tellement de paramètres, au niveau du budget notamment. »