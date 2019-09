L’international allemand de la Juventus Turin Emre Can a accusé mercredi son entraîneur Maurizio Sarri de « malhonnêteté », pour ne pas l'avoir retenu dans l'effectif inscrit pour la Ligue des champions. Le défenseur de 25 ans, cette semaine en sélection allemande, ne figure pas sur la liste de 22 joueurs qualifiés pour la Ligue des champions, publiée mardi soir par la Juventus.

Sarri « n’a pas été honnête », a fulminé Can à Hambourg, avant l’entraînement de la Mannschaft, qui affronte vendredi les Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro-2020. « Je suis en colère et furieux, je ne comprends pas, c’est extrêmement choquant pour moi, parce qu’on m’a promis autre chose ces dernières semaines », a-t-il dit.

L’Allemand a promis de « tirer les conséquences » de cette décision, même si le club champion d’Italie peut encore modifier sa liste cet hiver et le réintégrer. « Je veux et je vais jouer la Ligue des champions », a-t-il dit, laissant entendre qu’il pourrait donc demander à changer de club. Selon lui, Maurizio Sarri l’a prévenu mardi soir par téléphone : « Le coup de fil a duré moins d’une minute. Il ne m’a donné aucune raison de mon absence » sur la liste, a déploré Can.

Le joueur a tout de même nuancé ses propos dans la foulée sur les réseaux sociaux, remerciant le club de la Juventus et expliquant « qu’il parlerait désormais uniquement sur le terrain ».

I will always be grateful to Juventus Turin and how they supported and stood by me since I am part of the club, particularly during my time of illness.