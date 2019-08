Ce joueur s'appelle Cristiano Ronaldo. — Isabella BONOTTO / AFP

D’aucuns diront que c’est l’hôpital qui se fout de la charité, d’autres qu’il n’a pas forcément tort. En pleine période de mercato, Cristiano Ronaldo a accordé une longue interview à la chaîne de télé portugaise TVI, qui a été diffusée mardi soir. Le buteur de la Juventus s’est notamment attardé sur l’explosion des montants des transferts.

« On parie beaucoup sur le potentiel et l’industrie du football est différente. Aujourd’hui, n’importe quel joueur vaut 100 millions d’euros alors qu’il n’a pas fait ses preuves, se désole l’ancien Madrilène. C’est une folie. Il y a de plus en plus d’argent dans le football. Un défenseur central, un gardien valent 70, 80 millions. Je ne suis pas d’accord ».

Interrogé sur le prix qu’il penserait valoir à l’époque de ses plus belles années, le Portugais n’a pas esquivé. « Si j’avais 25 ans [il réfléchit]… Si un gardien vaut 75 millions d’euros, un joueur qui ferait ce que j’ai fait ces dernières années vaudrait trois ou quatre fois plus cher. Facile ». Oui, facile.