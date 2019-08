Zizou et Cristiano, en 2017 — Kieran McManus/Shutters/SIPA

Y a-t-il plus beau qu’une bromance entre deux immenses champions, si ce n’est éventuellement un coucher de soleil sur une plage de sable fin jonchée de palmiers au bord d’un océan translucide (désolé, on s’égare) ? En rendant hommage à Zinédine Zidane, son ancien entraîneur au Real Madrid​, Cristiano Ronaldo nous prouve que non. Le Portugais n’a pas tari d’éloges pour son ancien entraîneur dans une interview à DAZN.

« La confiance dont un joueur a besoin ne dépend pas de lui-même, mais de son entourage, des autres joueurs et de l’entraîneur. Vous devez sentir que vous êtes un élément important du groupe et Zidane m’a fait me sentir spécial », a commencé CR7. Et de poursuivre.

« Je le respectais déjà, mais travailler avec lui m’a fait l’admirer encore plus pour sa façon d’être, de parler, de diriger ainsi l’équipe et de la façon dont il m’a traité. Il avait l’habitude de dire : "Cris, repose-toi, car celui qui fera la différence ce sera toi". Il a toujours été honnête et c’est pourquoi je le porterai toujours dans mon cœur. » Pourquoi on s’est mis à éplucher un oignon en lisant ces mots, bon sang…