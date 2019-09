Demba Ba « espère que tous les joueurs noirs vont quitter la Série A »

Les cris de singe visant Romelu Lukaku à Cagliari, le week-end dernier, et le communiqué surréaliste des supporters de l'Inter Milan tentant d’expliquer au Belge le contexte italien, ont mis hors de lui Demba Ba. L’attaquant sénégalais, qui évolue actuellement en Turquie, a répliqué sur son compte Twitter, souhaitant que les joueurs noirs quittent vite ce pays.

« Voilà la raison pour laquelle j’ai décidé de pas jouer là (en Italie) lorsque j’en avais la possibilité. J’espère que tous les joueurs noirs vont quitter ce championnat. Cela n’arrêtera pas la stupidité et la haine, mais au moins elles ne viseront pas d’autres races », écrit l’ancien joueur de Chelsea.

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy