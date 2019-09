Romelu Lukaku doit déjà se demander ce qu’il est venu faire dans ce bourbier. Auteur d’un départ canon avec l’Inter Milan, l’attaquant belge, habitué des quolibets en tout genre, avait fortement réagi sur les réseaux sociaux après avoir été visé par des cris de singe lors d’un penalty marqué avec l’Inter le week-end dernier sur la pelouse de Cagliari.

Non content de constater le soutien plutôt tiède de son club dans l’affaire, Lukaku a dû écarquiller très fort en lisant mardi soir le communiqué des Ultras intéristes de la Curva Nord, qui loin de condamner le geste des fans de Cagliari, ont tenté « d’expliquer » à leur nouvelle recrue le contexte italien. Extraits de ce communiqué surréel.

This is a statement released by @Inter_en ultras the #CurvaNord about the racism @RomeluLukaku9 was the victim of.

It begins with the words “we’re really sorry you thought what happened in Cagliari was racist.”

Anyone still wonder why I’m proud to never have set foot there?

🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/r5huZfoEIL