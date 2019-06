A Roland-Garros,

Vous avez coupé du bois toute la journée dans la forêt de Machecoul ? Pas d’inquiétude, 20 Minutes vous résume cette journée au sec, après (et avant ?) la pluie, à Roland-Garros.

Trois sets et 1h47 de jeu. Il n'y a pas vraiment eu de match entre Dominic Thiem et Karen Khachanov (6-2, 6-4, 6-2). L'Autrichien, n° 4 à l’ATP, retrouvera en demi-finale l’actuel patron du circuit. Novak Djokovic n’a pas beaucoup plus fait durer le plaisir que Thiem, contre Alexander Zverev : 2h09 pour un 7-5, 6-2, 6-2. Les quatre meilleurs mondiaux se retrouvent donc en demi-finale, du jamais vu depuis l’Open d’Australie 2012.

#ATP Top 4 players are in SFs of a tour-level event for 1st time since 2012 @AustralianOpen (488 events since then).#RG19: No. 1 @DjokerNole, No. 2 @RafaelNadal, No. 3 @RogerFederer, No. 4 @ThiemDomi



2012 Aus Open: No. 1 Djokovic, No. 2 Nadal, No. 3 Federer, No. 4 @Andy_Murray