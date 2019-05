Vous étiez occupés à tailler les rosiers ou à assister au tournoi de foot de votre petit-cousin ? Pas de souci, 20 Minutes vous résume cette journée à Roland-Garros.

Trois Tricolores au deuxième tour de Roland-Garros, ce n’était déjà pas terrible. Mais aucune joueuse au troisième tour du tournoi national, c’est carrément inédit depuis 33 ans. Après « Kiki » Mladenovic et Diane Parry mercredi, c'est Caro Garcia qui a plié les gaules ce jeudi, face à la qualifiée russe Anna Blinkova. En ce jour de l’Ascension, le tennis féminin français s’est enfoncé dans les abysses.

Dans la catégorie « révélations », Roland-Garros a perdu ce jeudi Elliot Benchetrit, sèchement battu par le Serbe Dusan Lajovic. En revanche, Antoine Hoang a réussi l’exploit face au métronome espagnol Fernando Verdasco. Le Varois de 23 ans, 147e mondial, a dominé en quatre manches la tête de série numéro 23, dans son style résolument offensif. Pas de miracle en début de soirée pour Grégoire Barrère face à Karen Kachanov, la tête de série numéro 10, malgré un étonnant 6-0 réussi par le Français au quatrième set.

Hoang, toujours lui, a rendez-vous avec Gaël Monfils, bourreau d'Adrian Mannarino. Autrement dit : il y aura au moins un Français en huitièmes de finale. D’abord sur la réserve devant les journalistes, le Parisien a fini par lâcher les chevaux, au point de transformer la salle de presse en Théâtre des Deux-Anes. Derrière l’humour, un hommage appuyé à son entraîneur actuel, l’Australien Liam Smith.

Certains (et certaines) arrivent à trouver du positif dans une défaite après avoir marqué trois jeux dans le match. Gilles Simon, lui, pratique l’autoflagellation. « Je n’ai rien réussi du tout », « pas acceptable », « déprimant »… On n’aurait pas osé écrire le quart de ce que le vétéran niçois a lâché en conf de presse. Sévèrement battu par Salvatore Caruso, il laisse au qualifié italien l’honneur d’affronter un impressionnant Novak Djokovic au troisième tour.

Du haut de son mètre 97, il est capable de servir à plus de 215 km/h. Mais ce farceur d’Alexander Bublik a lâché un service à la cuillère face à Dominic Thiem, avant de marquer le point sur un joli revers croisé. Malin, mais pas suffisant. S’il a bien enquiquiné l’un des outsiders du tournoi, le Kazakh, 91e mondial, a baissé pavillon après quatre manches.

Bublik! Underarm serve and he won the point(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/xCffasAMJZ