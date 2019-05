Roland-Garros EN DIRECT: Monfils démarre très fort, Mannarino déjà sous pression... Suivez le match en live avec nous

Saluuuuuuuuuut la famille ! On poursuit ce joli jeudi férié à Roland avec une opposition entre Gaël Monfils et et Adrian Mannarino. Après avoir expédié son premier match contre Taro Daniel en fin de journée avant-hier, la Monf va passer un vrai premier test contre Mannarino, qui sort d'un superbe match en 5 sets contre l'Italien Travaglia. On espère vivre un match aussi sexy que le délicieux Herbert-Paire d'hier, qui s'est fini au bout de la nuit (ok, on abuse un chouïa) hier soir.

>> Match à suivre après la victoire de Djokovic contre Laaksonen (car oui, Nole va gagner).