La Brigade Loire, groupe ultra supportant le FC Nantes, a perturbé le match de Ligue 1 Angers-Amiens en jetant des fusées éclairantes pour fêter ses 20 ans. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Si on n’est pas sérieux à 17 ans, trois ans plus tard, « on a 20 ans et on vous emmerde ». Cette banderole a été déployée par le groupe ultra du FC Nantes de la Brigade Loire en marge du match de Ligue 1 Angers-Amiens, ce samedi. La rencontre a dû être brièvement interrompue quand, en première période, les supporters nantais ont projeté des fusées éclairantes sur la pelouse du stade Raymond-Kopa.

Angers - Amiens (16/03/2019) "Brigade Loire présente" (Interdiction de déplacement à Reims) pic.twitter.com/RZakc7LZfs — Ultras Made in 🇫🇷 (@UltrasMadeinFR) March 16, 2019

Des drapeaux du principal groupe de supporteurs nantais, la Brigade Loire, aux couleurs vert et jaune du club, ont ensuite été sortis, ainsi que leur banderole anniversaire. Le petit groupe, qui avait fait le court (90 km) déplacement jusqu’à Angers pour se manifester, a ensuite été évacué de la tribune par les forces de l’ordre.

La Brigade Loire avait prévu de célébrer ses 20 ans dimanche lors du match des Canaris à Reims, mais un arrêté du ministère de l’Intérieur, pris vendredi, a interdit le déplacement de tout supporteur canari.

Sur son site internet, le FC Nantes a regretté samedi la « publication tardive de l’arrêté alors qu’initialement celui-ci permettait un déplacement encadré. […] Il est essentiel, pour le FC Nantes, que ses supporteurs puissent défendre leurs couleurs et supporter leur équipe, à domicile comme à l’extérieur ».