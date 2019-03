Girotto et Ié face à Roux. — Fred TANNEAU / AFP

Le FC Nantes version ultra-défensive a pris un point (0-0) ce dimanche à Guingamp.

Vahid Halilhodzic a assumé ce choix tactique.

Un penalty manqué par Rongier a pourtant bien failli donner raison à l’entraîneur nantais.

Il y avait du Claudio Ranieri dans la composition concoctée par Vahid Halilhodzic ce dimanche à Guingamp. Au coup d’envoi, le coach nantais a aligné un seul véritable joueur à vocation offensive : Coulibaly, en pointe. Derrière lui, un « double bus » fermé à triple tour, avec deux lignes composées respectivement de 5 défenseurs et de 4 milieux de terrain. Tout cela chez la lanterne rouge de la Ligue 1.

Ce dimanche, à Roudourou, Nantes (14e) est ainsi venu récolter ce que son coach voulait exactement ramener, c’est-à-dire 1 point (0-0). Vahid Halilhodzic ne s’en est pas caché : « On était venus là pour ne pas perdre. J’ai tiré les leçons car on a perdu plusieurs matchs 1-0. J’ai dit, "ça suffit maintenant, au moins on ne perd pas… et si on met un but, ça sera l’idéal" ! »

Sur un malentendu…

Cela rappelle un peu Jean-Claude Dusse dans le film « Les Bronzés font du ski » : « Oublie qu’t’as aucune chance, vas-y, fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher… » Et ça a failli marcher puisque les Canaris, qui ne s’étaient quasiment jamais montrés dangereux (demi-volée de Khrin à la 88e et hormis ça…), ont bien failli arracher les 3 points sur un penalty (sévère pour Guingamp ?) que Rongier a manqué dans le temps additionnel.

Première utilisation de ce système

« Ce n’était pas un match sensationnel, a jugé Lucas Deaux. Ils n’étaient vraiment pas venus pour jouer au foot. C’était beaucoup de duels aériens, c’était pour eux un peu au petit bonheur la chance… » Valentin Rongier n’a même pas contredit son ancien partenaire : « C’est la première fois de la saison qu’on utilise ce système et ça s’est ressenti car offensivement, on ne savait pas trop où se situer sur le terrain et quelles courses il fallait faire. Défensivement, en revanche, on était costauds car on a beaucoup de joueurs dans les zones de finition adverses. » Le capitaine a même évoqué en plaisantant un 5-2-2-1, « un système qui n’existe pas » dans lequel lui et Moutoussamy étaient « à la fois 10 et ailier ».

Un triste spectacle

Vahid Halilhodzic a assumé sa stratégie : « C’est facile de mettre 3 ou 4 attaquants et vous perdrez à chaque fois 1-0. La seule vérité au foot ce sont les résultats. » L’étiquette de coach défensif qui lui colle parfois à la peau ne serait donc pas exagérée ? « Je ne suis pas devenu un coach défensif, j’en ai juste marre de perdre à chaque fois 1-0 », s'est défendu Vahid, qui a admis que « ce n’était pas un match agréable à voir ». Et Nantes a beaucoup contribué à cette triste rencontre de Ligue 1.