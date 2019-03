Vincent Rautureau. — FRED TANNEAU / AFP

Vincent Rautureau, ex-techicien du FCN (2007-2011), est depuis l'été dernier à la tête de la direction du centre de formation de l'EAG.

Ce Vendéen de naissance a beaucoup voyagé depuis une quinzaine d'années.

Il partage pour 20 Minutes ses moments aux quatre coins du globe.

« Vous savez, je n’aime pas trop parler de moi… » Lorsque nous avons contacté Vincent Rautureau, ex-technicien du FC Nantes (2007-2011), il était un peu réticent à l’idée de répondre à nos questions. Dès qu’il a su que c’était pour évoquer les innombrables destinations que le foot lui a permis de découvrir, l’actuel directeur du centre de formation de Guingamp – qui ne manquera pas une miette d’EAG-FCN dimanche à 15 h –, n’a pas hésité.

Depuis plus de quinze ans, cet ancien joueur du FC Yonnais (ancien club de La Roche-sur-Yon) collectionne les miles au rythme de ses expériences aux quatre coins de la planète allant des Brouzils (85), Bressuire (79), Guingamp en passant par les Emirats Arabes Unis, le FCN, le Qatar puis Le Congo, La Mauritanie, le Mali ou encore le Liban (sans être exhaustif). « J’ai pris goût aux voyages, reconnaît le Vendéen de 48 ans. Ils te donnent une grande ouverture d’esprit et te rendent plus zen. Tu relativises beaucoup de choses. » Interview d’un globe-trotter, passionné de la formation et du ballon rond.

L’expérience la plus riche humainement

« Toutes (rires). Je n’oublie les débuts sur mes terres vendéennes, la richesse humaine en Afrique et même le Qatar et son monde bling-bling. J’ai tellement eu de choses à retirer de toutes ces aventures. C’est une vraie chance que j’ai eue. »

L’expérience la plus courte

« En 2006, je ne suis resté que quelques mois à La Roche-sur-Yon en Vendée (CFA 2). J’ai été démis de mes fonctions en raison d’un trou financier. Elle me reste en travers de la gorge cette expérience, surtout en tant que Vendéen. J’aimerais d’ailleurs y revenir un jour… A mon sens, je n’ai pas fini mon travail à la Roche-sur-Yon. »

L’expérience la plus dure

« A Brazzaville, au Congo, en 2013, j’étais esseulé. Très loin de tout. Les conditions climatiques étaient incroyables, il faisait tous les jours entre 30 et 40°C. Il y avait peu d’eau et pas d’électricité. Je gérais des enfants de 10 à 19 ans tous les jours. Vraiment dur. Mais, j’y ai quand même vécu des choses très fortes humainement là-bas. »

L’expérience la plus forte en émotion

« Je me souviens d’une fin d’expérience qui m’avait secoué… En 2015-2016, je m’occupais de l’équipe U 20 de Mauritanie. Une heure après la fin d’un tournoi international, après 3 défaites en 3 matchs, j’ai été viré… Quelques heures après, j’étais sur le tarmac de Nantes. Franchement, ça fait mal. Après, évidemment, il y a eu des belles émotions : un quart de finale de Coupe de Vendée avec les Brouzils gagné contre Luçon, une demi-finale de Coupe du Qatar, une Coupe des Deux-Sèvres comme entraîneur joueur à Bressuire.

Et bien sûr, en 2005, la Fédération m’a permis dans le cadre d’une formation de réaliser un séjour à Manchester avec Sir Alex Ferguson et Carlos Queiroz. Ferguson, c’est un vrai manager. Il travaillait énormément sur la gestion humaine de son groupe et laissait faire son staff à côté, mais il contrôlait tout. »

L’expérience la plus bizarre

« Me retrouver au Mali [2017] dans l’académie créée par l’ancien joueur Frédéric Kanouté. Le pays fait peur, mais quand tu y es, tu n’as pas peur. Le terrain nous faisait oublier la crainte des attentats. C’était un peu la même chose en Mauritanie. Il y avait des zones de contrôle, des check-points tous les 5 kms. Mais, je ne dirais pas que j’ai eu peur quelque part. Je dis souvent qu’il faut savoir être un caméléon quand on est un technicien. Il faut savoir rester à sa place et endosser le bon costume. »

L’expérience que vous ne referiez pas

« Le Qatar [2011-2013]. Tu y vas là-bas pour le contrat, les conditions de vie, mais pas pour le foot. Malgré les infrastructures exceptionnelles, les joueurs dans ce pays sont moins friands de football. »