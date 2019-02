FOOTBALL Visé par une enquête sur sa situation personnelle de fraude fiscale et déçu par l'arrêt du projet de nouveau stade, le président Kita ne veut pas jeter l'éponge

Le doute était permis. Depuis l’annonce de Nantes Métropole de l’arrêt du projet de nouveau stade, financé et porté par Waldemar Kita, la question se posait : le président nantais - visé par ailleurs par une enquête sur sa situation personnelle de fraude fiscale depuis une semaine - allait-il vouloir être vendeur d’un club qui depuis 12 ans lui attire plus de soucis que de moments de joie ? « Non, le club n’est pas à vendre, à moins qu’une offre de 100 millions d’euros arrive sur la table », a fait savoir l’entourage de Kita à 20 Minutes, mercredi après-midi.

L’arrêt du projet de nouveau stade, qui lui tient à cœur depuis son arrivée à Nantes en 2007, a été un coup dur pour le président Kita, mais pas fatal. « Il est passé vite à autre chose, glisse ce très proche du président. Il veut avancer encore avec le club qu’il aime et pour lequel il donne tout. » Des déclarations qui ne manqueront pas de faire sourire ses plus farouches opposants.

Les déclarations de Joubert ont déplu

Waldemar Kita « ne peut pas s’arrêter d’entreprendre ». L’Equipe cite ce mercredi soir son entourage qui avoue « qu’il n’a pas dit son dernier mot sur le projet d’un nouveau stade à Nantes ». Le président nantais laisse aussi penser autour de lui qu’il n’a pas fait une croix sur la construction d’un nouveau centre d’entraînement.

La direction du FCN a été très agacée par les déclarations de Yoann Joubert, associé à l’homme d’affaires franco-polonais dans le feu projet YelloPark, sur le site de 20 Minutes lundi soir. Le patron du groupe immobilier Réalités avait déclaré être intéressé par la reprise du FCN. « Le club n’est de toute façon pas à vendre et encore moins à lui… », a fait savoir l’entourage de WK.