Mercato: Claudio Ranieri en opération sauvetage chez la lanterne rouge anglaise

Claudio Ranieri. — DAMIEN MEYER / AFP

L'Italien Claudio Ranieri, nommé mercredi entraîneur de Fulham en remplacement du Serbe Slavisa Jokanovic, limogé, fait à 67 ans son retour en Angleterre, un an et demi après avoir été évincé du club de Leicester qu'il avait mené au titre national en 2016. Ce trophée inattendu reste à ce jour la plus grande ligne du palmarès du technicien italien, qui compte également une Coupe d'Italie avec la Fiorentina en 1996, et une Coupe d'Espagne avec Valence en 1999, ainsi qu'un titre de champion de Ligue 2 avec Monaco en 2013.

Help us welcome Claudio Ranieri to Fulham Football Club!



Let's have your messages for our new Manager! #WelcomeClaudio pic.twitter.com/ljWz7cgPrZ — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 14, 2018

«C'est un honneur d'accepter cette proposition, cette opportunité de diriger Fulham, un club fantastique avec tradition et histoire», a affirmé mercredi au site internet de Fulham le technicien, pour qui le club londonien «ne devrait jamais avoir comme objectif de seulement survivre en Premier League». Jokanovic, 50 ans, est le premier entraîneur limogé en championnat d'Angleterre cette saison. Il fait les frais du très mauvais début de saison du promu Fulham, lanterne rouge de Premier League avec une seule victoire en douze journées.

Good team on paper, Ranieri could do some stuff with these lads. Will be even better when Joe Bryan is ready so MLM can step in to centerback.



Vietto-Mitrovic



Schurrle-Anguissa-Seri-Sess



MLM-Mawson-Odoi-TFM



Rico — Albin (@JAlbin5) November 14, 2018

Selon le statisticien Opta, seulement deux équipes dans l'histoire de la Premier League ont compté moins de points que Fulham (5 pts) cette année après 12 matches: Everton (4 pts) en 1994-1995 et QPR (4 pts) en 2012-2013.