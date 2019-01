FOOTBALL L’avant-centre italien ne signe que pour six mois, et dans un état de forme qui a de quoi inquiéter les supporters de l’OM…

Mario Balotelli est satisfait d'avoir enfin signé à l'OM. — B. Horvat / AFP

Mario Balotelli n’a pas joué depuis deux mois et n’a pas inscrit un seul but cette saison.

Son arrivée, pour six mois seulement, comporte de nombreuses zones d’ombre.

Pas sûr que Marseille fasse une bonne affaire en signant le joueur pour un salaire record : environ 3 millions d’euros pour six mois de contrat.

Un super coup de poker pour « Super Mario ». L'OM est décidément tombé sous le charme de Mario Balotelli : après avoir tenté, en vain, de le faire signer cet été, Marseille a récidivé et enfin réussi, cet hiver. L’avant-centre italien signe pour six mois. L’OM, qui dépense environ 3 millions d’euros pour le seul salaire de « Balo », prend un risque énorme.

Quel est son état de forme ?

Il n’a pas joué depuis deux mois, n’a pas marqué un seul but cette saison (contre 26 l’an dernier, à Nice). L’état de forme de Mario Balotelli est la principale inconnue de l’équation à trois millions qu’est son transfert. « C’est quand même un joueur qui n’a ni joué et ne s’est pas entraîné pendant deux mois. Donc c’est impossible que je l’aligne au coup d’envoi vendredi contre Nice », a rappelé Rudi Garcia.

Balotelli ne sera "jamais prêt pour vendredi" (source proche, etc.). Il a trop manqué de matches (pas joué depuis le 4 décembre) et d'entraînements. l'@OM_Officiel ne risquera pas de le blesser. — EBarranguet@AFP (@EBarranguet) January 22, 2019

Balotelli lui-même reconnaît être un peu à court de forme : « Pour avoir 90 minutes dans les jambes, il faut s’entraîner avec un groupe ! Moi, je me suis entraîné seul. Je me sens bien physiquement, mais j’ai quand même besoin de quelques jours pour retrouver le rythme des entraînements et des matchs », a lâché « Super Mario. »

Va-t-il mettre le bazar dans le vestiaire ?

L’ambiance est déjà lourde à la Commanderie, sur fond de rivalité salariale entre les cadres et les dernières recrues de l’équipe. Le salaire XXL de Mario Balotelli est-il l’étincelle qui va mettre le feu aux poudres ? D’autant que l’avant-centre n’est pas vraiment réputé pour sa discrétion dans un vestiaire. Ingérable à Nice ces six derniers mois, l’Italien est connu pour être fantasque. « Pour jouer au Vélodrome, il faut avoir du caractère. Et Mario en a », euphémise Jacques-Henri Eyraud.

Six mois et puis après ?

« Finalmente ». Sur Instagram, Mario Balotelli affiche son soulagement… Le feuilleton est enfin terminé. Le joueur rêvait de signer à l’OM depuis des mois. Son post Instagram en mai dernier, en direction des « formidables supporters » du Vélodrome, était en fait un appel du pied… L’Italien l’a avoué, ce mercredi, lors de sa présentation à la presse. « Super Mario » est sous le charme. Pourtant, il ne signe que pour six mois. A peine une pige, un CDD ultra court pour un « OM Champions Project » qui dit pourtant s’inscrire dans la durée.

Balotelli se voit-il rester plus longtemps à Marseille ? « Il faut demander ça au Monsieur à lunettes », a rigolé Balotelli, désignant Jacques-Henri Eyraud​. Lequel, à son tour, botte en touche : « C’était une volonté des deux parties. » Mais le directeur sportif Andoni Zubizaretta reconnaît qu’il s’agit là d’une solution par défaut : « On n’avait pas été capables de trouver la façon de faire ce transfert cet été. Alors on a démarré au plus simple, pour le présent. Et on verra si on est capable d’aller plus loin. »