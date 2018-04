FC Nantes-SRFC: Après une mi-temps «de merde», Rennes réussit pourtant à gâcher la fête du FCN

FOOTBALL Menés et malmenés en première période, les Rennais ont su inverser la tendance et ramener le point du nul (1-1) de Nantes, vendredi soir...

Amorphes en première mi-temps, les Rennais ont quand même ramené 1 point de Nantes (1-1) vendredi soir.

La course à l'Europe se poursuit pour les hommes de Lamouchi, qui gardent deux points d'avance sur les Canaris après cette rencontre.

Le Stade Rennais, toujours 5e avant les matchs de samedi et dimanche, continue de piétiner. Sur les quatre derniers matchs, les hommes de Lamouchi ont engrangé 3 points sur 12 possibles. Néanmoins, toutes les prestations ne se valent pas. Contre Monaco et Nice, les Rennais ont séduit alors que la semaine dernière, contre Metz, ils ont failli. A Nantes, vendredi soir, dans le fameux derby breton, Rennes a joué à mi-temps et la première période catastrophique était dans tous les esprits à la sortie des vestiaires.

Une première période cauchemardesque

« Une mi-temps de merde », selon Wahbi Khazri. « On n’était pas reconnaissables, on n’a pas fait trois passes d’affilée », pour le coach Sabri Lamouchi. « On a fait une première période qui ne nous ressemble pas, on n’a pas existé, poursuit Léa-Siliki, l’auteur de l’égalisation. On s’est dit les choses à la pause droit dans les yeux ! » Sans être géniaux, mais en supériorité numérique après l’expulsion sévère de Sala à la 46e, les Rennais ont repris le fil du match ensuite.

La carton rouge de Sala, le tournant

« Le carton rouge change la donne, il nous permet d’avoir une maîtrise totale sur la seconde période, estime Lamouchi. On se crée deux belles occasions, on revient justement au score. Il y avait la place pour, peut-être, marquer le second [deux arrêts exceptionnels du gardien de but nantais à la 86e et 88e], mais la deuxième période a été bien meilleure. » Maîtrise totale ? Le coach rennais est amnésique car sans la maladresse des Nantais à deux reprises dans la même minute (63e) et sans le talent de Koubek, Rennes aurait pu être mené 2-0...

Et quand on stigmatise le manque de maîtrise des Bretons, malgré leur supériorité numérique, Khazri s’agace. « On n’est pas le PSG, on ne va pas gagner tous les week-ends 5-0 et jouer à une touche de balle. Il faut que vous en soyez conscients… »

Il reste 4 journées, Rennes est toujours 5e...

En attendant, à quatre journées de la fin, Rennes maintient son écart de 2 points avec Nantes, concurrent direct à l’Europe. « Il y a seulement cinq mois, au match aller, Nantes me semblait-il était à huit points devant nous, nous les gardons à deux points (derrière) au match retour, explique, satisfait, Lamouchi. Je ne suis pas certain que beaucoup de monde voyait ce scénario-là. Il va y avoir son lot de surprises, à chaque journée. » Mais, dorénavant, Rennes ne veut plus faire partie des mauvaises.

