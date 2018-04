FC Nantes-Dijon: L'Europe prend vraiment des allures de mirage après ce nouveau ratage

Nantes, c'est deux victoires en championnat en 2018. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Le FC Nantes aurait même pu s’incliner (1-1) face à Dijon, pourtant amputé de plusieurs cadres.

Les Canaris ont une nouvelle fois montré qu’ils étaient infichus d’élever leur niveau de jeu.

La qualification européenne est encore possible, mais il y a peu de motifs qui laissent penser que c’est jouable pour Ranieri et ses hommes.

Il n’y a guère que la réalité du classement qui entretient l’illusion d’une qualification en Coupe d’Europe. Tenus en échec (1-1) par Dijon, samedi soir, à la Beaujoire, les Canaris n’ont pas semblé jouer un match de la « dernière chance », selon les propres termes de Ranieri jeudi dernier. Joueurs et coach ont beau répéter qu’ils vont lutter jusqu’au bout, à ce jour, très peu d’observateurs devraient mettre un euro sur un FCN européen en fin de saison.

Deux victoires en L1 en 2018 !

Nantes a gagné 2 matchs en 2018. 2 succès sur 14 rencontres jouées. Cette statistique parle d’elle-même. La dynamique des hommes de Ranieri (9es de L1) n’incite évidemment pas à l’optimisme des supporters. Les prestations proposées par les Canaris finissent de convaincre les fans de ne plus croire du tout au miracle…

Samedi soir, Nantes été bringuebalé par une séduisante formation de Dijon, pourtant amputée de 5 ou 6 titulaires. « Au vu du match, c’est un point de pris, c’est une réalité ! », estime le capitaine Léo Dubois. Sous-entendu, Nantes n’a pas perdu deux points. Loin de là. Comme souvent c’est le visiteur qui a fait le jeu. Et Dijon a su quoi faire du ballon.

Nantes subit... et oublie de jouer

« Vous avez vu le match, ça suffit, lance Valentin Rongier, à un confrère pointant du doigt la mauvaise partition des Nantais. Après, on a des consignes du coach qu’on essaie d’appliquer sur le terrain. C’est dommage de ne pas avoir la possession à la maison… » Pavé dans la mare du milieu de terrain ? Reproche non dissimulé à Ranieri ? Le fait de ne pas avoir la possession, « c’est subi », tempère néanmoins le milieu de terrain, quelques instants plus tard. « Dijon a vraiment fait un bon match, ça joue bien au ballon. Cette équipe nous a mis en difficultés du début à la fin. Et quand tu cours après le ballon, tu te fais logiquement égaliser. »

Plus de réussite, plus de confiance...

En fin de match (80e), la tête de Sala sur le poteau de Reynet a rappelé à quel point la réussite insolente de la première partie de saison n’escorte plus les Canaris. La « confiance » semble aussi avoir lâché le FCN à entendre certains joueurs. Vendredi, à la Beaujoire, il faudra impérativement en retrouver dans le derby contre le Stade Rennais, un concurrent direct à l’Europe (5e avec 2 points d’avance sur Nantes), sous peine d'enterrer les derniers espoirs de voyages sur le vieux continent. « C’est un match qui va conditionner notre fin de saison… », estime même Valentin Rongier. Et en cas de défaite contre l'ennemi rennais, cette fin de saison pourrait s'avérer longue, très longue même.

