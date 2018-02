VIDEO. FC Nantes-Amiens: «On n'a pas le droit! », peste Rongier... La dégringolade s'arrêtera quand?

La joie amiénoise sur le but de Kakuta tranche avec le désarroi de Dubois. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Nantes a été battu (0-1) par Amiens et perd sa 5e place au profit de Montpellier.

Le FCN est la pire équipe de L1 en 2018.

Le FCN, pire formation de L1 en 2018, avec 6 points sur 24 possibles ! Amiens (19e de L1 en 2018) a laissé le bonnet d’âne aux Canaris en s’imposant 0-1 à la Beaujoire. Mais, où va s’arrêter la dégringolade du FC Nantes ? Pour l’heure, au classement, les conséquences sont encore peu visibles. Seul le Montpellier (5e) de la fameuse « deux Chevaux » Der Zakarian - dixit Waldemar Kita - a dépassé la « Mercedes », Ranieri (toujours selon le président nantais). Nantes restera à coup sûr 6e à la fin de cette journée.

>> A lire aussi : FC Nantes: Les retrouvailles entre Kita et Der Zakarian s'annoncent électriques !

Mais jusqu’à quand va-t-il rêver encore à un strapontin européen ? Au rythme auxquel les Canaris avancent, c’est le ventre mou de l’élite qui leur est destiné.

Le Nantes de 2018 est une pâle copie de celui de 2017.

La concentration défensive a disparu : le but d’Amiens encaissé samedi en est la parfaite illustration. « On a fait une erreur bête, on a pris un but, on l’a payée cash », avoue Thomasson, auteur de la mauvaise passe sur un coup franc anodin au milieu du terrain.

Mais surtout la réussite diabolique, gênante même parfois - comme par exemple à l’aller contre Amiens (0-1 à la dernière seconde sur un but de Sala) - tourne désormais le dos aux Canaris. « C’est incroyable, estime l’entraîneur Claudio Ranieri, qui, très agacé, n’a pas souhaité s’exprimer sur la sélection italienne au miro de Canal +. Ce soir, tu peux jouer un mois sans marquer de but. » Auteur de 27 tirs (dont 4 cadrés), Nantes « a eu des occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer, selon Thomasson. Soit il y avait un pied, soit il y avait le gardien de but [Gurtner a sorti deux gros arrêts sur une tête de Ngom et une reprise en toute fin de match de Girotto], soit on se gênait. On a un peu moins de réussite qu’en première partie de saison [poteau de Lima sur coup franc à la 52e]. » Dubois confirme : « La chance, on ne l’a plus comme l’année dernière, mais on ne met peut-être pas tous les ingrédients pour la provoquer. »

Silenzio stampa 🤐



Claudio Ranieri préfère ne pas réagir aux rumeurs de son arrivée à la Squadra Azzura 👀 #FCNASC #JourDeFoot pic.twitter.com/p5oT7A9cWH — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 24, 2018

En attendant, au sortir du match, il y avait « de la frustration, de l’énervement », pour Rongier. Le milieu de terrain nantais poursuit : « On continue sur ce qu’on fait depuis 2018, c’est-à-dire ne pas prendre beaucoup de points. Devant nos supporters, perdre contre Amiens, malgré tout le respect que j’ai pour cette équipe, on n’a pas le droit ! » Nantes glisse doucement au classement. À une place peut-être plus conforme à son vrai niveau très bientôt ?