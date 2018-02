FC Nantes: Après la défaite à Caen, Ranieri se «paie» l'arbitre de la rencontre

Damien Da Silva marque le 3e but caennais... — C.Triballeau / AFP

Le FC Nantes, qui avait pourtant ouvert le score, s’est incliné (3-2) à Caen.

Le coach nantais a notamment regretté que l’arbitre ait sifflé un penalty pour Caen en première période.

Les Canaris ont encaissé deux buts sur corner… en raison d’une absence de totale de marquage.

Ils avaient l’occasion de faire le trou sur leurs poursuivants, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis. Les Canaris se sont inclinés (3-2), dimanche, à Caen, au terme d’un match un peu dingue. Les hommes de Ranieri (5es) pouvaient prendre six points d’avance sur le 6e, Montpellier. Loupé, Retour sur une rencontre, qui avait bien démarré par l’ouverture du score de Bammou (31e), mais qui s’est terminée en eau de boudin pour le FC Nantes.

Un scénario à rebondissements. Le FCN ne nous avait pas habitués à pareille intrigue lors de la première partie de saison. En 2018, les Canaris proposent des rencontres à suspense. Le plus bel exemple est celui de dimanche à Caen. Le FCN a ouvert le score par Bammou (31e) puis s’est fait rejoindre sur un penalty de Santini (35e). Da Silva a redonné l’avantage (53e, 2-1), mais Bammou est ressorti de sa boîte pour égaliser (57e)… avant le troisième but caennais encore signé Da Silva (80e). Trois buts contre Auxerre en Coupe de France, trois à Guingamp en L1 et deux dimanche… Nantes se lâche offensivement, tout en étant beaucoup plus perméable défensivement… « On a gagné certains matchs en ne jouant pas forcément bien, là, nous perdons en ayant bien joué. C’est le football… », a estimé, en conférence de presse, Claudio Ranieri.

Le coach nantais râle contre l’arbitrage. Autant parfois Claudio Ranieri aurait eu des raisons de vociférer contre l’arbitre, mais, là, on ne comprend pas trop. « Si vous êtes contents de l’arbitrage français, tant mieux, a-t-il lancé. L’entraîneur italien n’accepte pas le penalty sifflé contre Nantes en première période pour une charge dans le dos de Dubois sur l’attaquant caennais Crivelli. « Je ne comprends pas parce que l’arbitre ne peut rien voir. Il y a trois joueurs devant lui, donc est-ce qu’il doit siffler le penalty ? Le ballon passe très haut, le joueur va au sol, personne ne l’a touché, et l’arbitre siffle, c’est incroyable. » Au regard des images, il n’y a pourtant rien de scandaleux.

Même courroux du coach nantais sur une action en première période : Dubois part au but, mais subit une obstruction de la part de Djiku. « J’entends que contre nous, contre Auxerre, [Lucas] Lima, le dernier défenseur, prend un carton rouge. Ce soir [pour une obstruction d’Alexander Djiku en position de dernier défenseur] sur Dubois, carton jaune. » Pas content le Mister.

Le marquage sur corner est beaucoup plus scandaleux (que l’arbitrage). Les deux derniers buts caennais se ressemblent étrangement. Corner, joueur seul et but de la tête. Du même homme : le défenseur Da Silva. Les deux fois, le marquage nantais est plutôt élastique. Il semblerait que le milieu de terrain Girotto soit coupable d’avoir laissé le Caennais seul, à deux reprises. « Nous devons nous améliorer sur les coups de pied arrêtés, ce n’est pas croyable de perdre là-dessus ! », a reconnu Ranieri.

