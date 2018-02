Caen-FC Nantes: Match complètement débridé... Avec au bout, un succès de Caen grâce à un doublé de Da Silva...

Ce n’est sans doute pas l’affiche de l’année, on vous l’accorde. Mais, le petit duel à 17 heures entre Caen (13e) et Nantes (5e) ne manque pas sel non plus. Du côté de Malherbe, on est pressé de voir l’association Santini- Crivelli (arrivé d’Angers la semaine dernière). Les deux attaquants au physique de déménageur semblent avoir le même profil, mais Patrice Garande, le coach caennais, est persuadé qu’ils sont complémentaires. De leurs côtés, les Canaris, surprenants 5es de L1, peuvent prendre - en cas de succès en Normandie - 6 points d’avance sur le 6e, Montpellier. Et ce petit matelas de 6 points, ça pourrait commencer à compter...

