Coupe du monde: Wahbi Khazri, le Messie de la Tunisie

Wahbi Khazri ici en amont d'un match avec la Tunisie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. — Sunday Alamba/AP/SIPA

Wahbi Khazri est l’un des joueurs expérimentés de la Tunisie.

La sélection joue ce vendredi en amical face à l’Iran.

Qualifié en Coupe du monde pour la première fois depuis 2006, le pays a une poule relevée avec la Belgique, l’Angleterre et le Panama.

Décisif avec le Stade Rennais Wahbi Khazri veut l’être en sélection.

La cote de la Tunisie comme vainqueur de la Coupe du monde est à 500. Seuls l’Arabie Saoudite et le Panama font pire. Qualifiés pour la première fois depuis 2006, les Aigles de Carthage ont en plus hérité d’un tirage hyper relevé avec la Belgique, l’Angleterre et le Panama. Bon courage. La préparation, qui débute ce vendredi en amical contre l’Iran​, ne sera pas de trop pour tenter d’exister en Russie.

Naïm Sliti et Wahbi Khazri en ballotage pour remplacer Youssef Msakni dans le 11 rentrant face à l’Iran, à moins d’une surprise qui nous permettrait de les revoir évoluer ensemble comme lors de la dernière CAN. pic.twitter.com/jfaJQOzg9t — El Apache (@Nizar_J4) March 19, 2018

Dans une sélection parsemée de jeunes joueurs binationaux, le nom de Wahbi Khazri est l’un des seuls connus des amateurs de football. Actuel meilleur réalisateur du Stade Rennais (9 buts en Ligue 1), le Franco-Tunisien est un compétiteur et entend bien briller sous les couleurs du pays d’origine de son père. « On sait que ce sera compliqué, y compris face au Panama. Il ne faut sous-estimer personne. On dispose d’une bonne génération de joueurs. J’espère qu’on sera capable de créer la surprise et de se qualifier en sortant de cette poule », a-t-il récemment déclaré à RFI.

« Une sélection qui n’a pas de star »

Auteur d’une bonne saison tant comme attaquant de pointe qu’en milieu offensif, Khazri suscite l’engouement des supporters des Aigles de Carthage. « C’est une sélection qui n’a pas de star. Il y a pas mal de joueurs qui jouent dans le championnat tunisien. En Europe, on ne les connaît pas. Wahbi Khazri, c’est l’homme en forme », témoigne Farid Achache, journaliste à RFI qui suit la sélection.

Il faut reconnaître qu'en attaque mis à part Badri c'est trop léger, vraiment du mal avec Khenissi. En 4-3-3 avec un milieu Ben Amor Sassi Skhiri pourquoi pas tenter Khazri en faux 9 épaulé par Msakni et Sliti. Super sub Khaoui-Srarfi-Khenissi-Ayadi-FBY. C'est pas mal. — Sofiane (@Sofiane_Tns) March 12, 2018

En 2015, celui qui évoluait alors à Bordeaux avait pourtant promis de ne plus porter le maillot tunisien, après une élimination polémique en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). « Quand il est revenu pour la CAN en 2017, on voyait que c’était lui le leader. Le sélectionneur comptait beaucoup sur lui. Toute l’équipe jouait pour lui », poursuit le journaliste. La Tunisie se fera sortir en quarts et Khazri ne marquera qu’un but, sur penalty.

« Il est arrivé à maturité »

Un an plus tard, l’homme en forme du Stade Rennais arrive revanchard, bien décidé à être aussi décisif qu’il l’est en Ligue 1. « Chez nous, c’est un leader dans le vestiaire, les joueurs l’écoutent. Il est arrivé à maturité », estime son entraîneur Sabri Lamouchi. Epaulé par le Dijonnais Naïm Sliti, Wahbi Khazri va devoir être décisif s’il veut porter son équipe. « Ce n’est pas le genre de joueur qui va se contenter de jouer trois matches et rentrer », assure Farid Achache.