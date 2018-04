Stade Rennais: «La malédiction de la fin de saison?» Sabri Lamouchi ne s’en soucie pas

L'entraîneur du Stade Rennais Sabri Lamouchi, ici lors du match à Nice le 8 avril 2018. — V. Hache / AFP

Samedi à 20h, le Stade Rennais accueille Metz, lanterne rouge du championnat.

Les Rennais veulent gagner pour conserver leur 5e place.

Diafra Sakho et Ismaïla Sarr joueront face à leur ancien club.

Dernier du championnat, quasiment condamné, giflé 5-0 par Lyon dimanche dernier. La réception du FC Metz a tout du piège pour le Stade Rennais. Habitués à relancer les petites équipes, les Bretons avaient trébuché il y a un an quasi jour pour jour en étant balayés 3-0 à Nancy, pourtant au plus mal. Un constat récurrent qui mine le club et ses supporters.

[#SRFCFCM] 📊 Le #StadeRennais F.C. n’a plus perdu à domicile face au FC Metz depuis le 9 septembre 2000 : 5 victoires - 2 matchs nuls - 9 buts inscrits - 2 buts encaissés. 🗣 À samedi pour poursuivre la série 👊🔴⚫ 🎟 Vos places ➡️ https://t.co/iJLd2SnhNP pic.twitter.com/U66xbJ4GFj — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 12, 2018

Une malédiction de fin de saison ? Sabri Lamouchi « ne s’en soucie pas ». « Je ne me laisse pas polluer par ce type de contexte. Ça ne doit pas nous atteindre ou nous faire cogiter. Nous pouvons maîtriser notre destin à la condition d’y mettre tous les ingrédients », prévient le coach des Rouge et Noir.

« Le match le plus important de la saison. Idem pour le suivant »

Après des matches nuls probants face à Monaco et à Nice, Rennes aura cette fois le statut de favori. Devant son public, le SRFC devra gagner. « Si nous pensons que les trois points sont déjà dans la poche et que le match sera facile, nous avons déjà perdu. Samedi, ce sera pour nous le match le plus important de la saison. Idem pour le suivant », promet l’entraîneur.

Je regarde les places restantes pour le #SRFCFCM de ce week-end : on est pas loin d'avoir un stade plein; punaise le bonheur que ce serait d'avoir des (quasi) guichets fermés jusqu'à la fin de la saison !! — Jabba Ni Nonda 🗻 (@JabbaRoazhon) April 9, 2018

S’il affiche une vraie constance dans l’état d’esprit, l’effectif rennais sait que le moindre faux pas pourrait lui coûter cher dans sa quête de la cinquième place. « Metz a tout du match piège pour Rennes, car en face ils n’auront rien à perdre », prévient Albert Cartier, entraîneur du Gazélec Ajaccio et ancien conseil du club mosellan. S’il se méfie des hommes en forme « comme Nolan Roux », Albert Cartier refuse de croire que le Stade Rennais va s’effondrer. « Aujourd’hui Rennes donne l’image d’un collectif hyper huilé. C’est ce qui fait leur force ».