ASSE: Ambitions, formation, investisseurs, Bamba, fumigènes... Le nouveau DG des Verts Frédéric Paquet fait le point

Frédéric Paquet a tenu une conférence de presse ce mercredi au siège de l'ASSE, à L'Etrat. — Jérémy Laugier/20 Minutes

Ancien dirigeant du LOSC, avec lequel il a été champion de France en 2011, Frédéric Paquet a été nommé directeur général de l'ASSE le 9 janvier.

Le nouvel homme fort des Verts a présenté ce mercredi à L'Etrat (Loire) son projet pour un club désormais revenu dans la course à la qualification européenne.

Filant tout droit vers la zone rouge, l'ASSE était clairement dans le dur à l'arrivée de son nouveau directeur général le 9 janvier. « Il y a eu des mois un peu chaotiques », glisse ainsi Frédéric Paquet, ce mercredi, au moment de présenter son projet devant la presse.

Désormais en course pour décrocher une place qualificative pour la Ligue Europa, les Verts ont redressé la barre de manière spectaculaire. S’il n’a pas lâché de scoop en vue du prochain mercato, notamment quant aux sorts de Cabella, M’Vila, Debuchy et Subotic (« Il est bien trop tôt »), l’ancien DG adjoint du LOSC révèle sa marche à suivre pour « transformer cette belle endormie » qu’est à ses yeux l’ASSE.

La première partie de tableau visée chaque année… voire l’Europe

« En arrivant quelque part, les nouveaux dirigeants se disent parfois ''avant moi le déluge, vous allez voir ce que vous allez voir''. Il ne faut pas changer l’ADN et les valeurs de l’ASSE mais les amplifier. Le club s’est peut-être laissé vivre sur ce qu’il avait réussi à faire. Les actionnaires se sont très clairement prononcés en faveur d’une équipe ambitieuse et ils veulent s’en donner les moyens. On ne peut pas imaginer avoir une équipe de haut de tableau avec des salaires de bas de tableau, ou alors ça s’appelle un miracle et ça ne dure jamais très longtemps. Je ne sais pas si le salary cap est un mot tabou ici. C’était une façon de construire le budget et il y a une réflexion de menée à ce sujet. Nous voulons une équipe du calibre actuel, qui soit au moins dans la première partie de tableau de façon régulière, aux portes de l’Europe ou même européenne. »

ASSE: Pourquoi le nouveau directeur général stéphanois Frédéric Paquet a-t-il été si clivant au LOSC? https://t.co/S12ajXLNIY pic.twitter.com/Dmae7kT3u1 — 20 Minutes Lille (@20minuteslille) January 25, 2018

L’ASSE veut miser davantage sur son centre de formation

« Cette équipe devra intégrer des jeunes issus du centre de formation. L’ADN de ce club est de former des joueurs. Il faut leur donner une place dans l’équipe professionnelle. On va notamment améliorer l’accompagnement et le soutien de nos jeunes au niveau scolaire et psychologique. On va fusionner la cellule de recrutement (jeunes et pros), que continuera de diriger David Wantier, pour avoir plus de cohérence dans le choix de nos joueurs. Nous réfléchissons à la meilleure réorganisation possible de cette cellule. »

Les actionnaires « très concentrés » sur l’arrivée d’un investisseur

« Le dossier de l’investissement est du ressort des actionnaires. Ils sont vraiment très concentrés sur cette partie-là et ils étudient toutes les pistes. Ils sont en tout cas de vrais défenseurs de ce qu’est l’AS Saint-Etienne. Me concernant, les règles sont très claires depuis le départ : on s’est mis d’accord sur un projet avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mais il y a un ''risque'' que les cartes soient redistribuées si le club est racheté. »

«Un investisseur américain pourrait faire fructifier la marque ASSE», estime l’économiste du sport Pierre Rondeau https://t.co/5UQHIhqB4j pic.twitter.com/B4VSMIdRIR — 20 Minutes (@20Minutes) March 29, 2018

L’ASSE veut convaincre Jean-Louis Gasset de rester

« Avec Jean-Louis, on est plutôt en phase. Il a un contrat avec nous [jusqu’en juin 2019]. Il nous manque certains éléments pour pouvoir vraiment concrétiser ce que sera la saison prochaine. Il n’y a pas d’ambiguïté sur la volonté du club de continuer avec lui. Aujourd’hui, on est dans l’optique de travailler avec lui la saison prochaine. Mais et lui et nous, on est d’accord sur le fait que tout doit être réuni pour que ce soit une bonne coopération. On a prévu de refaire un point vers la fin du mois. »

Le club tient encore à retenir Jonathan Bamba

« C’est un joueur qui s’est révélé sur le tard. Son éclosion a un peu surpris le club. Il y a une amélioration très claire à faire sur le suivi des contrats. Il faut qu’on soit beaucoup plus vigilant et qu’on soit capable de prendre plus de risques. Le dossier Bamba est un cas d’école. Notre volonté est très clairement de le garder et il y a toujours des discussions avec son entourage. Je pense que c’est vraiment son intérêt d’évoluer avec nous. Mais je ne suis pas sûr que son environnement voit les choses comme ça, dans l’intérêt du joueur. Tout peut arriver. »

Le kop sud a encore sorti de nombreux fumigènes vendredi dernier contre le PSG, tout en narguant ouvertement la LFP. - Jérémy Laugier/20 Minutes

L’ASSE sans solution face aux multiples fumigènes dans le Chaudron

« On a passé du temps à échanger avec les ultras il y a un mois. On se doit d’être proche de nos supporters et on va les rencontrer chaque trimestre. L’utilisation des fumigènes reste un problème. Le club sait qu’il va y avoir des fumigènes. Nous n’en voulons pas mais comme tous les clubs, nous n’avons pas encore trouvé les moyens d’empêcher leur entrée dans le stade. Ils sont de plus en plus petits et se cachent n’importe où, essentiellement dans les sous-vêtements. Or les agents de sécurité ne peuvent pas faire de fouille au corps. Il faut des forces de police pour ça mais avec le plan Vigipirate, il y en a de moins en moins. Tout le monde est conscient de ça. C’est très joli à voir sauf qu’il y a un danger et des risques de huis clos partiels et d’amendes pour le club. Tout le monde est perdant… »