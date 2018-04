ASSE-PSG: «Il a lu dans mes pensées»… Comment Rémy Cabella s’est fait «spoiler» son penalty par Kylian Mbappé

FOOTBALL Buteur et volontiers chambreur devant le parcage parisien, Rémy Cabella s’est aussi distingué vendredi contre le PSG (1-1) en manquant un penalty. Sur le coup, Kylian Mbappé a donné un précieux conseil à Alphonse Areola…

Rémy Cabella a eu la possibilité de s'offrir un doublé vendredi mais son penalty a été repoussé par Alphonse Areola. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Actuellement de retour à son meilleur niveau avec les Verts, Rémy Cabella était une nouvelle fois partout vendredi contre le PSG (1-1).

Opportuniste pour ouvrir le score (17e), le milieu offensif prêté par l’OM n’a pas manqué de chambrer les supporters parisiens sur le coup.

Il a par contre vu son penalty être repoussé un peu plus tard par Alphonse Areola, bien conseillé sur le coup par Kylian Mbappé.

Après avoir ouvert le score à la 17e minute de jeu, vendredi contre le PSG (1-1), Rémy Cabella s’est spontanément dirigé vers les Magic Fans, déchaînés par l’entame de match de leur équipe. Puis le meneur de jeu des Verts a changé sa course après deux secondes pour filer au pied du parcage des supporters parisiens pour un chambrage pour le moins appuyé. « Avant le match, ils m’ont un peu attaqué, raconte l’intéressé. Je me suis dit que j’irais les voir un petit moment si je marquais. J’appartiens toujours à Marseille et le PSG n’est pas dans mon cœur. »

Bim, le discours et l’attitude du milieu offensif prêté par l’OM ont le mérite d’être clairs. Mais comme un implacable retour de karma, Rémy Cabella a moins été à la fête un quart d’heure plus tard, en voyant son penalty bien faiblard repoussé par Alphonse Areola. « A la base, je n’étais pas parti pour tirer de ce côté-là, confie l’ancien Montpelliérain, énorme d’activité vendredi. Je ne sais pas, au dernier moment j’ai changé d’avis. Je m’en veux beaucoup. »

« Je ne sais pas comment Kylian a su »

A y regarder de plus près, ce véritable tournant du match comporte sa petite histoire cocasse. Juste avant la course d’élan de Rémy Cabella, Kylian Mbappé a en effet fait signe à son gardien quant au côté à choisir. Avec ce flair inattendu, l’attaquant des Bleus s’est donc montré décisif, à défaut de l’être dans le jeu vendredi.

« J’ai vu les images et je ne sais pas comment il a su, se marre Rémy Cabella, beau joueur. Il a lu dans mes pensées au dernier moment. J’irai voir Kylian et je lui dirai que ce n’est pas bien de faire ça. » A 19 ans, l’ancien Monégasque a déjà réalisé un paquet de trucs incroyables dans le football. On peut ajouter depuis vendredi à cette liste le visionnage intensif, sur son temps libre, des pénos de Rémy Cabella.