VIDEO. ASSE-Guingamp: «Ça me fait du bien de me sentir libre», savoure Rémy Cabella, encore décisif

Rémy Cabella a inscrit ce dimanche son troisième but de la saison sous le maillot stéphanois. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Rémy Cabella a été le principal artisan du succès stéphanois, ce dimanche contre Guingamp (2-0).

Le milieu offensif des Verts revient sur sa belle forme actuelle, qui permet à son équipe d’envisager lutter pour les places européennes.

Arrivé comme la recrue phare de l’ASSE au bout du mercato estival 2017, Rémy Cabella n’a certes pas (encore) des stats bluffantes cette saison. Sous le maillot vert, le milieu offensif prêté par l’OM vient seulement d’inscrire son troisième but ce dimanche, lors du succès contre Guingamp (2-0).

Mais celui qui a aussi offert quatre passes décisives en Ligue 1 monte clairement en puissance ces dernières semaines. Déjà buteur à Amiens le mois dernier (0-2) et auteur du débordement ayant permis l’égalisation de Mathieu Debuchy lors du derby (1-1), il a offert un petit récital dans le Chaudron. Contrôles soyeux, dribbles déroutants, tentative de frappe lobée de peu au-dessus, services en of mal conclus par Robert Beric et Jonathan Bamba, Rémy Cabella a régalé.

Le match contre le PSG ? « Ça ne me fait pas peur »

Et plus encore sur son superbe but. Servi par Jonathan Bamba, il a tranquillement su éliminer Christophe Kerbrat et résister au retour de Jonathan Martins Pereira avant de tromper Karl-Johan Johnsson (2-0, 79e). Avec en prime une analyse de sa performance aussi fraîche que lucide.

« Je me sens bien en ce moment et je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses. Les entraîneurs ont insisté cette semaine pour qu’on soit des tueurs devant le but et qu’on percute. C’est peut-être mon meilleur match, avec ce but au bout. Ça me fait du bien de me sentir libre, de pouvoir montrer ce que je sais faire sans m’interdire des choses. Même si des fois j’en abuse, c’est mon jeu. »

S’il préfère ne pas trop se projeter sur la course aux 5e et 6e places qui pourraient permettre une participation à la Ligue Europa, Rémy Cabella insiste sur un objectif au sein du groupe. « Je ne veux aucune défaite à domicile en 2018 », explique-t-il clairement. Et ce même si le prochain match dans le Chaudron sera la réception de l’incontournable leader parisien, le 6 avril ? « Ça ne me fait pas peur », sourit l'ancien Montpelliérain.