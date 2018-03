ASSE-Guingamp: «L’Europe n’est finalement pas très loin»… Pourquoi les Verts peuvent croire au Top 6

A l'image de la recrue hivernale Mathieu Debuchy, ici au duel avec Jordan Ikoko, l'ASSE est prête à lutter pour accrocher la cinquième ou la sixième place. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Solides derrière et parfois brillants devant, les Stéphanois ont logiquement battu Guingamp ce dimanche (2-0).

Profitant des faux pas de Montpellier, Nantes, Bordeaux et Nice, l’ASSE peut désormais ambitionner une place en Ligue Europa.

Jean-Louis Gasset peut légitimement savourer la situation des Verts, de retour dans la première partie du classement (9e) après leur succès (2-0) contre Guingamp ce dimanche. L’entraîneur stéphanois en a profité pour s’offrir une séquence flash-back en repensant au calvaire (0-4) vécu face à Monaco, le 15 décembre.

« Raccrocher aux dix premières places était alors notre objectif et ça fait plaisir d’y arriver aujourd’hui, confie-t-il. Je trouve que l’équipe joue de mieux en mieux ». Comment lui donner tort au vu de la première période très emballante ce dimanche ?

« On est dans la bonne partie donc pourquoi pas rêver ? »

Entre la justesse technique et la complicité de ses joueurs offensifs mais aussi la solidité de son bloc défensif, l’ASSE a livré 45 minutes de haut niveau contre Guingamp et a été récompensée par un nouveau but de Neven Subotic, bien servi par Robert Beric (1-0, 29e). Surfant sur une belle dynamique avec 4 victoires et 4 nuls sur les 8 dernières journées de Ligue 1, les Verts ont déjà quasiment assuré un maintien qui semblait très compromis à Noël (16es). Mieux, les voici à six points de Rennes (5e) et à cinq longueurs de Nantes (6e), où ils se rendront le 1er avril.

De quoi ambitionner pour de bon une place en Ligue Europa lors des huit derniers matchs ? « Le championnat est très serré et l’Europe n’est finalement pas très loin, constate le capitaine Loïc Perrin. En janvier, l’objectif était d’obtenir le maintien car on ne pouvait pas espérer grand-chose d’autre. Aujourd’hui, on est dans la bonne partie donc pourquoi pas rêver ? »

Très bonne performance collective. Moins incisif en seconde mais c’était suffisant... Plus que 3 points et c’est bon. Peut on se permettre de croire à l’Europe? Ça serait complètement dingue mais bon... #ASSE — fasoso (@Fasoso42) March 18, 2018

« On ne va pas brûler les étapes »

« On ne vise pas spécialement le Top 6 [la 6e place sera synonyme de tour préliminaire de Ligue Europa si le PSG remporte la Coupe de France], assure son nouveau coéquipier Yann M’Vila. Si on l’avait emporté contre Dijon (2-2) et Rennes (1-1), on pourrait vraiment en parler. » Un bémol partagé par Jean-Louis Gasset : « Cinq points, c’est beaucoup ».

« On ne va pas brûler les étapes, on doit d’abord assurer le maintien », insiste de son côté Rémy Cabella, auteur du deuxième but ce dimanche (2-0, 79e). Le barragiste Troyes pointe à dix longueurs, et une équipe comptant désormais parmi ses tauliers Subotic, Debuchy, M’Vila et Beric a tout pour lutter les yeux dans les yeux avec Rennes, Nantes, Montpellier et Nice.