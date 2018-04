OGCNice-Rennes: «On va redoubler d’efforts», le Stade Rennais rêve déjà d'Europe

Benjamin Bourigeaud, ici après son but contre Valenciennes, le 24 septembre 2016. — F. Lo Presti / AFP

Et si les irréductibles Bretons quittaient leur Ille-et-Vilaine pour regoûter aux joutes européennes, sept ans plus tard ? Dimanche après-midi à l’Allianz Riviera​, les Rennais ont en tout cas pris une sérieuse option, en accrochant l’ OGC Nice (1-1). Un match nul qui leur permet d’avoir toutes les cartes en main, avant d’affronter Nantes et Montpellier, deux concurrents directs à l’Europe.

« Ce n’est pas une mauvaise opération, estime Sabri Lamouchi, l’entraîneur rennais. C’est un bon point même si on peut avoir quelques petits regrets : on a manqué d’efficacité et de lucidité dans le dernier geste. » Ce « dernier geste », seul Benjamin Bourigeaud s’y est appliqué, auteur de l’unique but rennais.

« Redoubler d’efforts »

Mené 1-0 dès la 17e minute après un but du Niçois Alassane Plea, c’est lui qui redonne de l’espoir à Rennes. Le milieu a égalisé sur un ballon centré par Mehdi Zeffane à la 28e. Exactement dix minutes plus tard, c’est encore lui qui fait battre fort le cœur rennais en tentant un lob du milieu de terrain. Le ballon est finalement éloigné de la cage par le gardien niçois Walter Benitez, d’une claquette sous la transversale.

« On espérait gagner mais c’est un bon résultat. C’est positif, dit Bourigeaud. Il ne va pas falloir se relâcher et on va redoubler d’efforts. » C’est que Rennes réalise sa meilleure série sans défaite depuis 2015. Voilà huit matchs que les Bretons sont invaincus. Et dans ses quatre derniers déplacements, leurs filets n’ont tremblé que deux fois. Le prochain voyage se fera chez un voisin, à Nantes le vendredi 20 avril.

>> A lire aussi : OGCNice-Rennes: «On reste dans le coup et dans la course à l’Europe», Plea a encore marqué