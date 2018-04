OGCNice-Rennes: «On reste dans le coup et dans la course à l’Europe», Plea a encore marqué

Alassane Plea s'était blessé contre Rennes en 2017. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Avant même le coup d’envoi, il avait déjà battu son record de buts inscrits. Dimanche à l’Allianz Riviera​ pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Alassane Plea a enfoncé le clou. Inscrivant son treizième but de la saison, il a contribué à éviter une défaite de Nice face à Rennes (1-1), un nul essentiel dans la course à l’Europe.

« J’ai eu des hauts et des bas. Je reviens de deux longues blessures. Mais là ça marche ! J’ai la confiance et mes coéquipiers me mettent dans de bonnes dispositions », fait remarquer Plea après le match.

Joueur le plus utilisé

Dimanche contre Rennes, après un une-deux avec Maxime Le Marchand, Plea a frappé aux 20 mètres et a marqué. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant de 25 ans vise dans le mile en 2018. Déjà à Guingamp, Plea s’est offert un quadruplé. Un exploit vite suivi d’un doublé face à Troyes la semaine dernière.

Le numéro 14 est dans une forme olympique, d’autant plus qu’il est le joueur le plus utilisé par Lucien Favre avec plus de 2.600 minutes passées sur la pelouse cette saison. « C’est bien, il marque des buts. Cela fait un moment que c’est comme ça. Mais ça ne va pas forcément continuer, pointe le coach niçois. Il s’entraîne pour ça, travaille pour ça. Quand on est dans le juste effort d’un sportif de haut niveau, on est récompensé. »

Plea revient ainsi à un but de l’attaquant star de Nice, Mario Balotelli. De quoi se voir pousser des ailes. « On a raté une occasion et on a perdu deux points, concède-t-il. Mais on n’est pas distancés. Tout le monde est collé. On reste dans le coup et dans la course à l’Europe. »

>> A lire aussi : Pléa devient le premier footballeur de L1 à reverser 1% de son salaire à une association caritative