Pléa devient le premier footballeur de L1 à reverser 1% de son salaire à une association caritative

Alassane Pléa. — KRUGFOTO / APA / AFP

Impulsé en 2017 par le footballeur de Manchester United Juan Mata, le projet « Common Goal » permet aux footballeurs professionnels de faire don d’un pourcent de leur salaire à l’association caritative de leur choix. L’international espagnol verse ainsi 80.000 euros par an à une fondation regroupant des œuvres de charité destinées aux jeunes défavorisés.

Jusqu’ici, en France, l’initiative n’avait pas eu d’écho. Enfin… dans le foot masculin, puisque deux joueuses du PSG avaient décidé, elles, de participer à « Common Goal ». C’est désormais du passé puisque le Niçois Alassane Pléa a souhaité participer à ce projet solidaire.

Pléa lance le mouvement

En effet, Le Monde annonce que le buteur du Gym a choisi de reverser 1 % de son salaire annuel à un fonds de dotation à visée caritative, en l’occurrence celui créé par son club au début du mois de mars afin de mener des actions citoyennes, au niveau local, autour de « l’enfance et de la proximité avec les plus démunis ». Toujours selon Le Monde, ce pourcentage équivaudrait environ à la somme de 14.000 euros par an.

« C’est en partie Mata qui m’a fait réfléchir à la possibilité de donner un pourcentage de mon salaire, a-t-il expliqué au Monde. Simplement, de mon côté, j’ai préféré le faire par le biais de mon club car j’ai entièrement confiance en la manière dont l’argent sera utilisé. Ce qui est rassurant. »