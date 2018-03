Nice-PSG: L'OGC Nice se met à l'heure chinoise, le match est programmé à 13 heures

Joueurs niçois et chinois disputent un match, dans le cadre des échanges en l'OGC Nice et la Chine. — OGC Nice Média

Et si la Ligue 1 pouvait intéresser au-delà des frontières françaises et européennes ? C’est le pari fait par les dirigeants de la LFP. Dimanche, à l’occasion du choc face au leader du championnat Paris, le club azuréen jouera donc à 13 heures. Pas très habituel.

Objectif : s’aligner sur les horaires de diffusion chinois. « C’est une très belle opportunité pour le football français car, pour la première fois, une rencontre de Ligue 1 va être diffusée en prime time en Asie », se réjouit Virginie Rossetti, directrice communication et marque de l’OGC Nice. Une occasion pour le Gym d’accélérer son « développement de l’image à l’international ».

« Adapter nos méthodes »

Les liens entre le Gym et la Chine sont déjà étroits. En juin 2016, des investisseurs sino-américains sont entrés à 80 % dans le capital de l’OGC Nice. Depuis, le club a accéléré l’internationalisation de sa marque. Le groupe hôtelier chinois 7 Days Inn, 2 300 hôtels à travers l’Asie du Sud-Est et l’Europe, a décoré ses chambres en rouge et noir. « La chaîne hôtelière souhaitait dynamiser sa marque, en s’appuyant sur le sport, et nous bénéficions de notre côté, d’un relais d’image qui booste notre notoriété », pointe Virginie Rossetti.

Le logo de la chaîne hôtelière s’est même invité sur les maillots des Niçois pendant la Ligue Europa. Sur un plan sportif, le Gym essaie aussi de créer des ponts entre les deux pays. Ainsi, des joueurs chinois viennent régulièrement s’entraîner à Nice, et inversement. « Nous avons toute une méthodologie et un savoir-faire au niveau de la formation qui intéresse beaucoup la Chine, qui s’éveille de plus en plus au football, dit-elle. Ces échanges nous permettent d’adapter nos méthodes, et de démocratiser le style de jeu. » Jusqu’à recruter des joueurs chinois ?