Nice-PSG: «L'organisme n’est pas habitué», Paris fait tout de même des Aiglons un dessert

Dani Alves le 22 novembre dernier. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les joueurs parisiens se sont plaints d’un horaire inhabituel.

« On a fait un bon match dans la maîtrise », juge Adrien Rabiot.

« On a géré comme on voulait », estime de son côté l’entraîneur parisien Unai Emery.

En manque d’appétit, les Parisiens ? C’est ce qu’ils ont laissé croire aux 33.000 supporters niçois qui se sont déplacés à l’Allianz Riviera à 13 heures ce dimanche ( pour s’aligner sur les horaires de diffusion en prime time en Asie).

>> A lire aussi : Nice-PSG: La Ligue 1 se met à l'heure chinoise, le match est programmé à 13 heures

D’abord, les joueurs du PSG ont été menés et malmenés par des Aiglons galvanisés. Après l’ouverture du score de Saint-Maximin à la 16e minute (1-0 pour Nice), c’est finalement Di Maria (21e) et Alves (82e) qui ont trouvé les filets du gardien Benitez, apportant ainsi trois points supplémentaires au PSG (2-1).

L’horaire du match

« Notre organisme n’est pas habitué (aux matchs fixés à 13h) », explique Adrien Rabiot. Il y a un mois, les joueurs du PSG se voyaient atteindre les sommets de l’Europe. Mais dimanche, ils ont eu du mal à se défaire d’une équipe niçoise hargneuse. « On n’est pas habitués, c’est difficile pour nous, enchaîne Thiago Silva en zone mixte. On doit se lever et manger très tôt. » Mais n’allez pas chercher là la cause d’une première mi-temps en demi-teinte, rassurent les Parisiens. « On était plus présents en deuxième mi-temps mais ce n’était pas dû à l’horaire du match », assure le défenseur central brésilien.

>> A lire aussi : Nice-PSG: «Frustrant et rageant», une défaite au goût amer pour les Aiglons contre Paris

C’est finalement leurs adversaires niçois qui ont facilité la tâche. Les joueurs du PSG ont fait face, pendant les 45 dernières minutes, à des Aiglons qui assurent le spectacle tout en manquant cruellement de réalisme. « On est des compétiteurs. Un défi s’imposait ici. On a fait un bon match dans la maîtrise », juge Adrien Rabiot.

« Je profite de chaque moment »

« On a géré comme on voulait, estime de son côté l’entraîneur parisien Unai Emery. Les attitudes individuelle et collective ont été fortes. On a souffert ensemble sur ce match. Et on a bien répondu. »

Et l’entraîneur parisien de profiter pleinement des 17 points d’avance de son équipe sur son dauphin, l’AS Monaco : « Il y a la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, la Coupe de France et la fin du championnat. J’aime chaque jour, chaque match et je profite de chaque moment avec cette équipe. » Prochaine échéance le 31 mars en finale de Coupe de la ligue contre Monaco.