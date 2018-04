OL: Bruno Genesio se dit «prêt à relever le défi de la saison prochaine»

Bruno Genesio, ici lors de la facile victoire (0-5) de l'OL, dimanche dernier à Metz. JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN — AFP

Il y a un mois, la piteuse élimination dès les 8es de finale de Ligue Europa contre le CSKA Moscou (1-0, 2-3) semblait sceller le sort de Bruno Genesio en vue de la saison prochaine. Mais toujours protégé aussi fermement par Jean-Michel Aulas, l’entraîneur lyonnais a tenu à réfuter ce jeudi les rumeurs d’une possible démission de sa part cet été.

« Je suis frais, déterminé et très endurant mentalement. Je suis prêt à relever le défi de cette fin de saison, à savoir terminer sur le podium, mais aussi celui de la saison prochaine. Seuls mon président et son conseil d’administration peuvent en décider autrement. Je ne sais pas d’où est sortie l’information selon laquelle j’étais usé, fatigué, laminé. Ce que je n’accepte pas, c’est qu’on parle à ma place. »

Egalement questionné durant cette conférence de presse sur les noms d’entraîneurs évoqués dans les journaux (Claudio Ranieri et Laurent Blanc notamment) pour lui succéder à Lyon, Bruno Genesio s’est montré philosophe : « Ça fait partie du métier, il y a des agents qui ont des entraîneurs à placer. Après, il y a un président qui préside, un entraineur qui entraîne et pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. Il y a un objectif qui est de finir sur le podium ». De cette course à la Ligue des champions d’ici le 19 mai pourrait dépendre l’avenir de Bruno Genesio, sous contrat jusqu’en juin 2019 avec l’OL.