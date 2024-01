Les air fryer ou friteuses à air chaud, en font saliver plus d’un. Nous sommes ainsi de plus en plus nombreux à nous intéresser à ces appareils qui permettent de préparer des frites sans matières grasses (mais pas que des frites). Cuisiner de façon plus saine, oui, mais aussi sans les inconvénients d’un bain d’huile, c’est ce que propose l’AirFryer Série 7000 XXL de Philips qui vient de se voir décerner le Prix Marmiton 2024 dans la catégorie « Cuisine intelligente ». Cette distinction est-elle méritée ? Pour le savoir, 20 Minutes l’a testé.

Le AirFryer Série 7000 XXL de Philips, premier Prix Marmiton 2024 dans la catégorie «Cuisine intelligente».

- Philips

Massif, mais de bonne contenance

L’AirFryer Série 7000 XXL (réf : HD9880) est, comme son nom l’indique, XXL. Soit assez massif. Mesurant 33,5 x 44 cm de côté pour 35 cm de haut, l’appareil occupe un espace tout à fait significatif sur le plan de travail d’une cuisine. C’est un point à ne pas négliger, surtout si vous souhaitez en faire un usage très régulier, donc le laisser en place continuellement.

Avantage cependant, son panier de cuisson d’une capacité de 8,3 litres (contre 6,5 l pour Smart Air Fryer de Xiaomi précédemment testé) est posé sur un rail télescopique qui coulisse jusqu’à 40 cm et qui n’a pas besoin de se trouver, lui, au-dessus du plan de travail, mais peut rester au-dessus du vide. Le système est, comme nous l’avons constaté, très pratique à l’usage.

Manuel, pré-programmé ou connecté

Ce panier dispose de repères. Gravés à l’intérieur, ils permettent de parfaitement ajuster le temps de cuisson selon la quantité d’aliments que l’on souhaite préparer : des frites (évidemment !), mais aussi de la viande, du poisson, des légumes… avec la promesse de cuisiner avec jusqu’à 99 % de matières grasses en moins. Egalement au menu : la confection de desserts.

La contenance de l’AirFryer Série 7000 XXL de Philips est de 8,3 litres. - Philips

Sur l’écran en façade, il est possible de sélectionner un mode de cuisson manuel. Et là, c’est à vous d’ajuster les réglages, avec une durée de cuisson de 1 à 180 minutes et une température de 40 à 200°. Alternative : sélectionner une recette de base sur l’écran à la rubrique « Programmes de cuisson automatisée ».

Cette seconde option est à conseiller aux novices de l’air fryer qui, au début, comme nous, ne sauront pas trop combien de temps faire chauffer leurs mets ni à quelle température. On y retrouve ainsi les frites (maison ou congelées), les potatoes, viandes, snacks… Selon l’aliment ou le plat et son volume placé dans le panier (d’où l’importance des repères !), le temps de cuisson s’adaptera automatiquement. Hélas, pas de balance intégrée qui aurait été d’un bon apport pour affiner les réglages…

Pour aller plus loin, Philips propose NutriU, une application (gratuite, mais optionnelle) adaptée à son air fryer, qui se connecte en Wifi. Des dizaines de recettes y figurent, dont de nombreuses vegan. Rien à voir avec le principe du Thermomix où la recette choisie s’affiche pas à pas sur l’écran du robot culinaire.

Ici, l’application fournit des idées (des frites au fromage, au coulant au chocolat, en passant par les filets de poulet grillés), en liste les ingrédients et les étapes pour les accommoder. Une fois votre préparation réalisée, ne reste plus qu’à la placer dans l’air fryer et à appuyer sur la touche « Envoyer les réglages » sur l’écran de votre smartphone.

L'application NutriU regorge d'idées recettes pour l'AirFryer Série 7000 XXL de Philips. - Capture

Cela fonctionne parfaitement bien comme nous l’avons constaté en lançant « à distance » la cuisson de pommes dauphines congelées (18 minutes à 180°). L’avantage est que l’on peut suivre le temps de cuisson restant sur l’écran de son smartphone, tout en étant alerté lorsque vient le moment de passer à table.

Signalons que pour chaque recette de l’application NutriU, il est fait mention de ses valeurs nutritionnelles (kcal/portion, volume de glucides, protéines et lipides). Un bon point si l’on veut rester vigilant ou si l’on suit un régime alimentaire.

Pour les viandes et poissons, le Série 7000 XXL dispose également d’une sonde. Ce petit accessoire bien pratique (même si l’on n’est pas obligé de l’utiliser) permet d’affiner la cuisson d’une pièce dont on attend une cuisson aux petits oignons, selon ses préférences (bleu, à point…).

Manque d’accessoires

Pour nos tests, nous avons ainsi utilisé l’AirFryer Série 7000 XXL à diverses reprises : cuisson de frites maison, frites congelées, pommes dauphine, mais aussi d’un rôti qui a largement trouvé sa place à bord de l’appareil. Le goût y est (le rôti est sorti particulièrement fondant). Le croquant aussi: les frites de pommes de terre et de patates douces que nous avons préparées étaient vraiment bonnes et pas sèches du tout, comme on aurait pu le craindre.

Nous avons utilisé tant ses fonctions manuelles que connectées ; apprécié sa grande capacité (la contrepartie de son relatif encombrement !) ; son bruit mesuré (57 dbA sur notre sonomètre, ce qui est peu) ; sa simplicité d’emploi ; la facilité de nettoyage de son panier et de sa cuve (qui passent au lave-vaisselle) ; mais surtout sa commodité d’emploi.

Le prix Marmiton qui lui a été attribué semble parfaitement justifié, même si l’on ignore si d’autres air fryer étaient dans la course…

On regrette cependant qu’en dépit d’un tarif de vente très élevé (449 euros, ce n’est pas rien !), Philips n’ait pas jugé bon de fournir, outre le panier évoqué, davantage d’accessoires adaptés à la réalisation de pâtes, gratins, soupes, et même pizzas. Sans mettre toute la collection dans le carton (chaque accessoire est vendu de 24 à 44 euros), le moule pour les lasagnes… et pâtisseries aurait été le bienvenu, car étant polyvalent Reste que dans l’état, pas de cauchemar en cuisine : pour les frites, cet air fryer, c’est du gâteau !