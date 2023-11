Cafetière à filtre, à capsule ou à dosette ? A moins que vous ne fassiez aucune concession sur la saveur de votre nectar et préfériez vous-même moudre votre café pour en révéler la richesse et les arômes ? Depuis 2020 et les différents confinements dus au Covid-19, mais aussi face à l’explosion du télétravail, le Français plébiscitent de plus en plus les machines à café automatiques avec broyeur intégré. Leurs ventes auraient été multipliées par cinq en cinq ans. Café moulu, café goûtu ?

Question de confort, d’abord : ces machines permettent de façonner des cafés sur mesure. Question de budget ensuite : plus cher à l’achat que les cafetières à capsules, celles avec broyeur intégré sont cependant vite amorties. Avec elles, un café revient entre 10 et 20 centimes d’euros (comme pour les dosettes), là ou un café à capsule revient entre 30 et 60 centimes. Question environnementale enfin (et surtout ?) : aucun déchet à signaler avec chaque boisson, le café moulu peut être valorisé dans les plantes de l’appartement ou un composteur. 20 Minutes joue les baristas et vous propose sa sélection pour broyer du noir.

Pour broyer sans se ruiner : CM6-1-5ST, d'AEG

Une cafetière avec broyeur à petit prix ? Oui, cela existe ! Ce modèle d’entrée de gamme est à peine plus onéreux qu’une bonne cafetière à filtre conventionnelle. Et ne démérite pas.

La cafetière avec broyeur d'entrée de gamme CM6-1-5ST, d'AEG. - AEG

L’CM6-1-5ST d'AEG propose ainsi trois tailles de moutures (fin, moyen, grossier) avec, en plus, la possibilité de sélectionner une fonction « arôme » qui réduit la vitesse d’infusion. Le but : que le café moulu dégage encore plus de parfums. Un programmateur permet enfin, à l’aide de l’écran LCD en façade, de programmer l’heure à laquelle le café sera lancé, jusqu’à 24 heures en avance. Les lève-tôt apprécieront ! 139 euros.

Notre avis : Ici, pas d’expresso au programme, mais du café filtré et la possibilité de confectionner jusqu’à dix tasses de café fraîchement moulu. Café qui pourra rester chaud durant quarante minutes avant que l’appareil se mette en veille. Sans aucun doute à recommander pour un petit bureau ou pour le télétravail.

Pour broyer avant d’infuser : Artisan, de KitchenAid

Vous trouvez les cafetières avec broyeur intégré trop volumineuses ? Et n’avez pas envie de remplacer votre cafetière qui fonctionne toujours bien ? Le moulin à café Artisan de KitchenAid ne mesure que 15 cm de large et vous permettra d’exhaler le bouquet de vos cafés favoris en broyant l’exact volume de grains dont vous avez besoin à l’instant « T ».

Le moulin à café Artisan de Kitchen Aid propose 70 réglages pour préparer sa mouture. - KitchenAid

Pour un volume de café important ou pour un simple expresso, l’appareil s’adapte : il suffit d’insérer dans sa base le récipient fourni, ou le porte filtre (de 54 ou 58 mm). Sélectionnez la taille de votre mouture, son temps de broyage, et son dosage précis : pas moins de 70 réglages sont possibles, à ajuster son son écran. 249 euros.

Notre avis : La bonne idée de Kitchen Aid est de proposer un moulin universel, pouvant séduire les fans de café qui possèdent une cafetière avec filtre papier ou avec porte filtre. L’appareil peut ainsi jouer le parfait complément pour une cafetière de la marque dont elle embrassera l’esthétique et la couleur (six disponibles) ou pour un modèle de tout autre fabricant.

Pour des cafés sans fard avec filtre : Epos, de Melitta

Plutôt Slow Coffee qu’expresso ? Mais pas envie de sacrifier la saveur de votre nectar ? Avec Epos, Melitta propose un appareil (357 x 311 x 359 mm) associant broyeur et cafetière.

Avec Epos, Melitta bichonne les amateurs de café filtre. - Melitta

Pour le premier, il est possible de déterminer la finesse du café à moudre, avec trois intensités de saveurs au choix. Pour la seconde, une douchette rotative à 360° se charge, durant l’infusion du café, de parfaitement homogénéiser l’écoulement de l’eau sur la mouture. Café qui pourra être maintenu au chaud jusqu’à 40 minutes sur la plaque chauffante de l’appareil. 319 euros.

Notre avis : Noir et or, Epos est un bel appareil au design extrêmement soigné. De deux à huit tasses, il permet d’associer en une seule machine une cafetière à filtre et un broyeur. Un duo qui offre tous les avantages d’un café sur mesure, fraîchement moulu.

Pour des expressos faciles et tactiles : EP3226/40, de Philips

Envie d’une cafetière avec broyeur sans forcément vous prendre pour un vrai barista et dépenser trop ? Proposant de réaliser quatre types de cafés (expresso classique, expresso lungo, café classique et Americano), l’EP3226/40 de Philips (246 x 371 x 433 mm) se pilote simplement depuis son écran tactile en façade. Celui-ci permet également de sélectionner le nombre de tasses à servir (une ou deux), mais aussi d’ajouter l’intensité du café, sa longueur et sa température.

La cafetière avec broyeur EP3226/40 de Philips, simple mais accessible. - Philips

Sa pression de 15 bars, son broyeur en céramique (plus résistant) sont ici des critères de qualité importants. Pour en faciliter l’entretien, Philips propose d’insérer dans le réservoir d’eau amovible un filtre. Nommé Aquaclean (deux exemplaires sont fournis), il permet de « repousser » la nécessaire échéance du détartrage à 5.000 tasses. 499 euros.

Notre avis : Offrant un bon rapport qualité/prix, cette machine, certes aux fonctions limitées (elle ne permet pas de réaliser des boissons lactées avec un pot à lait dédié, mais seulement de faire mousser du lait avec sa buse vapeur), possède suffisamment d’arguments pour séduire les amateurs d’expressos. Attention, comme toutes les cafetières avec broyeur, son bloc café amovible nécessite un entretien hebdomadaire avec un passage sous l’eau claire.

Pour des nectars 100 % personnalisés : Rivelia, De’Longhi

Tout le monde à la maison n’aime pas le même type de café ? Plutôt café riche ou acide ? Grâce à ses deux bacs à grains amovibles, la Rivelia de De’Longhi s’adapte à tous les palais.

La cafetière avec broyeurs Rivelia de De’Longhi s'adapte à tous les goûts avec ses deux bacs à café amovibles. - Loris Casonato/De’Longhi

D’une pression de 19 bars, elle dispose d’un écran tactile de 3,5 pouces offrant accès à huit boissons préprogrammées (expresso simple ou double, lungo, Americano… jusqu’au café froid), l’appareil offre aussi la possibilité de mémoriser jusqu’à quatre profils d’utilisateurs afin que chacun puisse lancer d’une simple pression, la confection de son café préféré, tenant compte de son intensité, sa longueur, sa température. Une fonction « Café routine » permet même de préparer un café particulier selon l’heure de sa consommation (Matin, Midi, Plus tard). 799 euros.

Notre avis : Les animations sur l’écran de cette cafetière (qui aurait mérité d’être incliné) font un peu gadget, mais l’appareil est bien conçu, d’un encombrement raisonnable (245 x 430 x 385 mm) et avec des fonctions qui peuvent répondre à des attentes exigeantes. Les amateurs de décas ne sont pas en reste, une trappe permet d’utiliser du café préalablement moulu, acheté en paquet.