Envie de savourer un petit noir, un cappuccino, un chocolat chaud ? Avec NEO, Nescafé, la marque du groupe Nestlé, ajoute une corde à sa gamme Dolce Gusto et propose une machine fonctionnant avec des dosettes compostables. A base de papier, elles peuvent ainsi êtres remisées au composteur après usage. Mais qu’apporte de plus NEO sur le marché des machines à café ? 20 Minutes a pu la tester et en profiter pour décrypter l’offre du fabricant.

La nouvelle machine à café NEO Dolce Gusto de Nescafé avec ses dosettes compostables et sachets recyclables. - Nescafé

Des dosettes intelligentes

En regardant cette nouvelle machine à café, on ne peut s’empêcher de penser, au mieux, à une enceinte Phantom de la marque Devialet, au pire, à un xénomorphe, le monstre dévastateur du film Alien, de Ridley Scott ! Toute en rondeurs (mais c’est le propre des machines Dolce Gusto), NEO n’est pas forcément discrète dans une cuisine (15 x 33,9 x 40,1 cm). Mais si on la choisit en blanc, elle s’accorde parfaitement avec un Thermomix !

Fabriquée par Krups (marque du groupe SEB), elle est également disponible en noir. Outre son design pour le moins disruptif, l’appareil adopte un nouveau système de dosettes. Et de dosettes intelligentes. Fini le panneau de commandes de certaines machines à café Dolce Gusto pour moduler température et longueur de sa boisson : NEO sait s’adapter au type de dosettes choisi. Son secret : un lecteur optique reconnaît les motifs présents sur leur opercule. Malin !

Une bonne minute pour un café

La machine, qui dispose dans sa base d’une réserve d’eau de 1,3 litre intègre sur son dos voûté un petit logement à ouvrir et à refermer manuellement pour y glisser sa dosette. À l’avant existe également une trappe pour des sachets spécifiques vendus pour la préparation de boissons chocolatées, de cappuccino, latte macchiatto, et de cafés au lait. Et un collecteur recueille les dosettes usagées (capacité : 9 dosettes). Les sachets doivent, eux, être extraits à la main.

Offrant une pression de 15 bars (plutôt la bienvenue pour l’expresso et le lungo !), NEO s’avère la simplicité même à l’usage. Le temps d’attente pour un café (un peu plus d’une minute) nous a semblé un peu long cependant, et la machine un tantinet bruyante. La conception de sa réserve d’eau, que l’on doit faire glisser latéralement pour l’extraire, interpelle aussi, mais ce nouveau geste s’acquiert rapidement.

De leur côté, les différentes dosettes proposées offrent une variété appréciable* : du café au chocolat, c’est un appareil qui peut séduire toute la famille, contrairement aux machines Nespresso (également du groupe Nestlé) qui, elles, privilégient les amateurs revendiqués de café.

Le cappuccino, savoureuse recette de la machine à café NEO Dolce Gusto de Nescafé. - Nescafé

Parmi les différentes recettes que nous avons pu tester durant nos essais, celle du cappuccino (qui associe un sachet de lait et une dosette de café) nous a semblé plutôt séduisante à l’œil et au palais, avec son épaisse mousse de lait et son goût de café prononcé et légèrement sucré. Prime également à la dosette « Carafe » pour confectionner une grande… carafe de café.

Des consommables compostables et recyclables

Reste les consommables plus respectueux de l’environnement. Certifiées par l’organisme de certification TÜV Austria, les dosettes NEO sont supposées se fondre sans la nature au bout de six mois maximum. Nous n’avons évidemment pu encore le vérifier. Alors que la loi Agec imposera à tous les Français de composter leurs déchets ménagers dès le premier janvier 2024, c’est un bon point. Même si les dosettes, qui sont fournies dans un carton que l’on peut aussi composter, arborent, en plus, un surremballage plastifié à déposer dans son bac de tri…

Les dosettes «intelligentes» de la NEO Dolce Gusto sont compostables. - Nescafé

De leur côté, les sachets pour le lait et les boissons chocolatées sont, eux, recyclables. En papier, il suffit de les jeter également dans son bac de tri. Fabriquée comme toutes les machines Dolce Gusto par Krups (une marque du groupe SEB), NEO est annoncée réparable durant quinze ans. 50 % de plastiques recyclés la composent. On clique sur « like ».

Mais le prix du café dans tout ça ?

Du côté des prix, NEO, qui avait été lancée à 169 euros au début de l’été se trouve actuellement à 129 euros chez Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour… Une baisse de tarif profitable au consommateur, mais qui interpelle. Faut-il imaginer un début de ventes difficile ? On peut aussi regretter que les nouvelles dosettes compostables de Nescafé ne soient pas compatibles avec les classiques machines Dolce Gusto, Nescafé imposant ainsi l’achat d’un appareil neuf…

Le prix des dosettes, lui, débute à 4,35 euros. A ce tarif, douze dosettes espresso (poids total : 66 grammes) sont fournies, soit 0,36 euro la tasse de café. Ce qui met le kilo de café à 65,90 euros. A titre de comparaison, le prix d’un classique paquet de 250 grammes de café moulu tourne autour de 3 à 4 euros, soit de 12 à 16 euros le kilo (il faut toujours comparer les prix au kilo ou au litre !). Pour 4,12 à 5,5 fois moins cher et qu’il soit utilisé avec une basique et très économique cafetière à filtre, ou avec une machine à café à poignée porte filtre (comme dans les bistrots), le café moulu se composte aussi.

* Recettes proposées : espresso, espresso intense et lungo pour les cafés courts ; grande, carafe et breakfast blend americano (Starbucks) pour le slow coffee ; café au lait, cappuccino, latte macchiato et latte macchiato caramel (Starbucks) pour les cafés lactés ; chocolat chaud.