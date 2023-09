Clap de fin pour le 99e salon de l’électronique grand public IFA de Berlin. Du 1er au 5 septembre, 180.000 visiteurs et près de 5.000 journalistes et influenceurs ont couru les allées de la « grand-messe » en quête de nouveautés.

2.050 exposants répartis sur 130.000 mètres carrés les y attendaient. Entre des téléviseurs toujours plus grands et des appareils électroménagers moins énergivores, 20 Minutes y a débusqué quelques pépites qui, à défaut de s’inscrire dans un mouvement de fond, ont de quoi interpeller, voire séduire…

Le salon de l'électronique grand public IFA de Berlin, 2023 - Messe Berlin

Le smartphone sac à main : V Purse, d’Honor

Honor veut occuper le terrain laissé libre en Europe par Huawei (pratiquement disparu des écrans radar en téléphonie), Oppo et OnePlus (qui viennent d’y arrêter leurs activités).

Le concept de smartphone sac à main présenté par Honor au salon IFA de Berlin 2023. - Honor

Pour cela, la marque chinoise fait le buzz. A l’IFA, le fabricant a dévoilé son V Purse. Ce luxueux concept phone prend la forme d’un sac à main. Se voulant glamour en diable, ce smartphone pliant arbore, outre son écran intérieur, un écran extérieur voué à être constamment allumé et à afficher couleurs ou motifs animés selon les mouvements du terminal, en harmonie avec la tenue de sa propriétaire. Il peut être accessoirisé, avec des chaînes, lanières…

Notre avis : Tape à l’œil, ce « téléphone sac à main » de 9 mm d’épaisseur peut amuser. Honor, ne communique pas davantage sur ses spécificités techniques, ou tarif éventuel. Quelle autonomie, par exemple, avec un écran constamment allumé ? Quelle résistance aux chocs ? Pas sûr, s’il finit par voir le jour, que ce V Purse devienne un « must-have », sinon après de certaines influenceuses-codes-promo…

Un téléviseur valise : StandbyME Go, d’LG

Délire d’ingénieur ou démonstration de force ? LG a profité de l’IFA de Berlin pour présenter son StandbyME Go, un téléviseur nomade à transporter partout !

Le téléviseur valise Standby ME Go d'LG peut également faire office de tablette géante. - LG

Dans sa valise renforcée, l’appareil à l’écran Full HD de 27’’ renferme quatre haut-parleurs pour une puissance totale de 20 watts, avec un son Dolby Atmos. On imagine déjà les projos à l’arrière du van au camping… Mais pas que : la dalle, qui est tactile, peut également faire office de super tablette numérique, comme pour jouer aux échecs sur un plateau géant. Elle peut d’ailleurs être orientée en hauteur (sur 18 cm) ou placée en mode Portrait. Une entrée HDMI et une prise USB accueilleront les périphériques. 1.000 euros, disponibilité : fin 2023.

Notre avis : Sans tuner, mais customisable avec des applications (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV+ sont à bord), ce téléviseur constitue une idée séduisante. Encore faut-il qu’il dispose d’une source, comme un smartphone ou un ordinateur, permettant de lui caster du contenu. Bien qu’il puisse être branché sur secteur, on regrette que sa batterie ne lui offre qu’une autonomie de 3 heures.

Un aspirateur robot totalement autonome : S10, de SwitchBot

Sur le papier, les aspirateurs robot laveurs sont enthousiasmants. Mais réclament notamment un peu de temps pour le remplissage/vidage de leur bac à eau. Avec son S10, SwitchBot a trouvé la solution.

L'aspirateur S10 de Switchbot peut remplir et vidanger son bac à eau tout seul. - Switchbot

Non content de disposer d’une classique station de vidage pour la poussière aspirée, le nouveau robot propose en option une station de plus petite taille, à raccorder (comme une machine à laver ou un lave-vaisselle) sur une arrivée d’eau/système de vidange de la maison. Selon ses besoins, le robot se connectera soit sur sa station principale (pour se recharger et vider sa poussière), soit sur sa station d’eau (pour se recharger en liquide et se délester de son eau sale). À partir de 1.199 euros (disponible en octobre 2023).

Notre avis : Quiconque a déjà utilisé un robot laveur sait que, aussi pratique soit-il, ce type d’appareil n’est pas sans contrainte. La solution SwitchBot, qui est une première, est intéressante. Mais elle réclamera une installation un peu contraignante, même si tous les accessoires sont fournis. Seul, le bac à poussière de la station principale sera à vider tous les deux mois. La présence d’une seconde station chez soi peut aussi rebuter.

Une console de jeux portable XXL : Legion Go, de Lenovo

Jouer sur grand écran en mobilité ? La promesse de Lenovo avec sa Légion Go risque bel et bien d’être tenue. Sous Windows 11 et compatible avec les stores de jeux vidéo Steam et Xbox Game Pass, cette console de jeux est la première qui soit aussi grande.

La console de jeu portable à écran XXL Legion Go, de Lenovo. - Lenovo

Au format 16 : 10, son écran de 8,8’’ (22,35 cm de diagonale) est QHD + et cadencé à 144 Hz, un bon taux de rafraîchissement pour le gaming, qui assure des images fluides.

Signe distinctif : la Legion Go dispose de sticks détachables (comme la Nintendo Switch), ce qui permet de jouer avec la console en la posant grâce à son trépied sur une table ou un bureau, ou de l’utiliser comme tablette… 799 euros (disponible en novembre 2023).

Notre avis : Après la Steam Deck et la Rog Ally d’Asus, Lenovo s’aventure sur le marché prometteur des consoles de jeux portable, popularisé par la Switch de Nintendo. La taille de l’écran de la Légion Go et la qualité d’image proposée pourraient attirer les joueurs invétérés, même si, de fait, la console est bien lourde (854 g). En attendant l’arrivée le 15 novembre du périphérique PlayStation Portal, qui permet de jouer à distance avec les jeux installés sur sa PS5.