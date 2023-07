« Play » pour les vacances d’été ! Alors que les juillettistes prennent la route, que les valises regorgent de gadgets high-tech, il est grand temps de penser à ces petits accessoires, souvent bien pratique, qui peuvent accompagner les automobilistes à bord de leur voiture. 20 Minutes en a sélectionné six pour leur rendre la route plus douce…









Pour le conducteur : Le support pour smartphone

L’accroche pour smartphone est devenue un indispensable dans l’habitacle. Le modèle Qi FWC-01 de Verbatim possède l’avantage de pouvoir se fixer soit sur des grilles d’aération, soit à l’aide de sa ventouse sur le tableau de bord ou sur le pare-brise.





Le support Qi FWC-01 recharge les smartphone spar inductioin jusqu'à 15 W. - Verbatim





Une fois branché sur la prise allume-cigare du véhicule, il recharge tout mobile compatible avec la norme Qi (commune à la plupart de smartphones) par induction avec une puissance de 15 W maximum. 38 euros.

Notre avis : La fermeté de l’accroche de cet accessoire est son point fort : il ne tombera pas au premier nid-de-poule, embarquant avec lui votre précieux smartphone. Attention, sa puissance de charge varie selon les terminaux : de 5 W pour un Google Nexus, à 15 W pour un Galaxy S21, en passant par 7,5 W pour un iPhone 13 Pro, par exemple.

Pour votre assureur : La dashcam qui filme tout

Rien de tel qu’une dashcam, comme la 322GW de Nextbase, pour prouver sa bonne foi en cas d’accrochage. Le principe de ce type d’appareil (qui se fixe au niveau du rétroviseur intérieur, et qui est équipé d’une caméra) est de déclencher instantanément et au moindre choc un enregistrement vidéo. Preuve, ensuite, à fournir à son assureur (voire aux Forces de l’ordre).





La dashcam 322GW de Nextbase peut fournir des preuves visuelles en cas d'accident ou d'accrochage - Nextbase





Filmant en Full HD à 60 i/s, la 322GW est également connectée. Si quelqu’un accroche votre véhicule en votre absence, vous êtes alerté et pouvez regarder ce qui se passe depuis votre smartphone. 169 euros.

Notre avis : Pas besoin d’être parano pour s’équiper de ce type de matériel, surtout si l’on est un gros rouleur ! Ce modèle possède aussi l’avantage de pouvoir être complété par une seconde caméra à fixer sous la lunette arrière et filmant à l’arrière du véhicule (vendue 69 euros).

Pour les bambins : Le support de tablette

Clap de fin des chamailleries sur la banquette arrière pour savoir, qui des enfants, aura la tablette numérique en main ! Le support Tryone s’installe en un instant sur l’un des appuie-tête avants (distance entre les deux points d’accroche comprise entre 11 et 15 cm).





Le support pour tablette Tryone vaut pour sa simplicité de fixation et son ergonomie. - Tyrone





Pouvant accueillir tous types de tablettes (de l’iPad à la Galaxy Tab, en passant par la Kindle Fire), mais aussi la console Switch de Nintendo, l’accessoire maintient fermement l’appareil qui lui est associé. 19 euros.

Notre avis : Outre le petit prix de ce support, son ergonomie le rend très appréciable. Il est télescopique et sa tête rotative permet de parfaitement orienter la tablette ou console face à son/ses utilisateurs.

Pour le bébé : Le purificateur d’air

Pour aller plus loin que les simples filtres à air de l’habitacle de votre voiture, le purificateur d’air KS-AP320 de JVC va traiter l’air ambiant.





Le purificateur d'air pour voiture KS-AP320 de JVC permet de supprimer particules fines et allergènes. - JVC





Branché sur la prise allume-cigare, il l’aspire par sa base ; élimine les polluants par photocatalyse (les substances nocives, tels que le pollen et les particules fines sont ainsi décomposés) ; puis l’extrait par un filtre générateur d’ions afin de l’assainir. Rassurant dans les bouchons, sous un tunnel, si l’on est allergique où si l’on transporte un bébé. 129 euros.

Notre avis : Inutile de faire fonctionner cet appareil aussi discret d’une enceinte nomade (6,6 cm de diamètre, pour 18 cm de hauteur) en continu. Sur le dessus de son écran est indiqué en permanence la qualité de l’air sur trois niveaux, ce qui alerte, ainsi, en cas de pollution excessive.

Pour l'autoradio vintage : Le transmetteur Bluetooth

L'autoradio de votre van est une antiquité ? Et n’est pas Bluetooth ? Qu’à cela ne tienne, le transmetteur audio Mohard BC61 vous permettra de diffuser dans l’habitacle de votre fourgon depuis votre smartphone la bande originale de la série Daisy Jones & the Six et vos playlists sixties.





Le transmetteur Bluetooth Mohard BC61 rend les vieux autoradios compatibles avec les smartphones. - Mohard





Son principe ? Branché sur l’allume-cigare, il réceptionne le flux audio diffusé en Bluetooth et le retransmet en FM. Ne reste plus qu’à caler votre autoradio sur la bonne fréquence (généralement en fin de bande FM, inoccupée). 29 euros.

Notre avis : Bluetooth 5.3, ce transmetteur fait également office de kit mains libres et vous permettra de décrocher/raccrocher vos appels téléphoniques. Il est en outre équipé de deux ports de recharge : un USB-A (jusqu’à 18 W) et un USB-C (jusqu’à 30 W) pour recharger vos terminaux mobiles, dont la tablette des enfants.

Pour tous : La batterie externe solaire

Pas assez de prises allume-cigare dans la voiture pour recharger tous les smartphones de la tribu ?





En 10.000 ou 15.000 mAh, la batterie solaire Xmoove se rendra utile tout l'été. - Xmoove





La batterie Pocket solaire Xmoove permettra de faire le plein lorsque les accus seront épuisés, mais pourra aussi se recharger seule, sous le pare-brise avant ou sous la lunette arrière (et bien évidemment sur secteur). Elle dispose d’un double port USB-A, peut recharger deux smartphones en même temps, mais aussi d’une lampe de poche intégrée. 49 euros (10.000 mAh) ; 65 euros (15.000 mAh).

Notre avis : Légère (280 gr), cette petite batterie (17 x 8,8 x 1,7 cm) fait partie de ce type d’accessoires bien pratiques à conserver sur soi durant les vacances. On privilégiera sa capacité de 15.000 mAh, capable de recharger jusqu’à trois fois un smartphone. Ou trois smartphones !