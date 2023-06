Déconnecter ou pas ? Difficile, aujourd’hui, de couper le cordon durant les congés d’été. Que ce soit pour garder malgré tout le contact avec sa « boîte » ou profiter d’activités avec ses amis ou ses proches, pouvoir communiquer reste important. Smartphone, ordinateur, tablette vous accompagnent ? Oui, mais face à l’essentiel, 20 Minutes a aussi débusqué quelques appareils complémentaires et parfois insolites prêts à passer l’été à vos côtés.

Pour prendre Alexa en stop : Echo Auto, d’Amazon

Deux ans après une première mouture que nous avions testée, Amazon lance une nouvelle itération de son Echo Auto. Ou comment inviter Alexa, l’assistance personnelle de la firme de Jeff Bezos, dans son habitacle, sur la route des vacances.





Le nouvel Echo Auto d'Amazon invite l'assistante Alexa dans l'habitacle. - Amazon

Désormais en deux modules (un récepteur audio mesurant 52 x 23,2 x 15, et un haut-parleur de 57 x 35 x 14 mm), Echo Auto s’installe rapidement et se connecte en Bluetooth au système audio du véhicule. Une fois configuré, l’appareil reçoit vos commandes vocales, pour lancer de la musique ; un podcast audio ; voire demander un itinéraire à un fournisseur de cartes comme Waze, par exemple ; ou lire à la voix un SMS reçu. 69 euros.

Notre avis : Plus simple que son prédécesseur, avec un meilleur son et une captation de la voix améliorée (même avec le ventilateur de la voiture allumé !), Echo Auto donne satisfaction, même si l’affichage d’une carte sur l’écran de la voiture ne peut s’effectuer que si vous utilisez Android Audio. A défaut, elle apparaîtra sur l’écran de votre smartphone.

Pour tout recharger : 548 Powerbank, d’Anker

60.000 mAh dans la boîte (l’équivalent de dix recharges de smartphones, comme l’iPhone 14, ou de trois recharges d’ordinateur portable, environ) !





En plus de ses 60.000 mAh, la batterie 548 Powerbank d'Anker fait office de lampe d'appoint. - Anker

Avec son 548 Powerbank, Anker a eu l’idée d’une batterie portable pour les grands voyageurs, pouvant recharger la plupart de nos gadgets technos à l’aide de ses deux ports USB-A et deux ports USB-C. Camping, caravaning, randonnée, barbecue au fond du jardin : les occasions d’utiliser cette véritable centrale électrique ne manqueront pas cet été ! En outre, l’appareil intègre sur le dessus une lampe LED dépliable (autonomie : 42 heures), ainsi qu’une fonction SOS qui la fera clignoter si nécessaire pour attirer l’attention. 199 euros.

Notre avis : Offrant une belle promesse pour un prix contenu (et un poids de 2,4 kg qui n’est pas excessif), cette powerbank possède de nombreux atouts. Outre son écran qui permet à tout moment de vérifier l’autonomie dont elle dispose, il est possible de la recharger à l’aide de panneaux solaires à l’aide d’une prise dédiée (XT-60, en façade). Hélas, son constructeur n’indique aucune résistance aux intempéries.

Pour protéger son écran : Pare-soleil, de Belveo

Si vos vacances « officielles » ne sont pas forcément synonymes de repos total, mais qu’il vous faut aussi surveiller vos mails, participer à des réunions en visio…, le pare-soleil pour ordinateur Belveo vous évitera d’avoir à vous enfermer pour utiliser votre Mac ou PC portable.





Le pare-soleil pour ordinateur Belveo évite les reflets et réduit les lumières fortes. - Belveo

Véritable « tente de bureau », l’équipement en mesh de polyester bleu canard repose sur un simple système d’arceaux flexibles qu’il suffit de déplier lorsque désiré. Posé sur une table, éventuellement fixé avec ses sangles, il réduit les lumières fortes, supprime les reflets et offre une bien meilleure visibilité en extérieur. 59 euros.

Notre avis : Si l’on ne souhaite à personne d’avoir besoin de sortir ce pare-soleil durant ses congés d’été, nos essais témoignent qu’il tient bel et bien ses promesses. Dans sa housse de transport, l’objet, fabriqué par un spécialiste du parasol possède, également, une bonne résistance au vent. Mais il est plus cher qu’une basique tente Quechua de chez Decathlon !

Pour communiquer dans sa tribu : Action Communicator, de Milo

Rappelant les talkies-walkies d’hier, l’Action Communicator de Milo consiste en un dispositif pour communiquer entre randonneurs, surfeurs, cyclistes… sans avoir besoin de Wifi ni de smartphone. Il est disponible en gris, rouge et noir.





L'Action Communicator de Milo réinvente le talkie-walkie. - Milo

Chaque personne qui en est équipée peut ainsi s’adresser aux autres membres du groupe possédant un émetteur-récepteur sans la moindre manipulation : le contact s’effectue dès que l’on parle. La portée entre deux Action Communicator est d’environ 500 mètres, mais peut s’étendre si plus de personnes sont équipées, les appareils créant leur propre réseau de communication. 229 euros l’unité.

Notre avis : Efficace et bien pensé, ce kit mains libres (il se fixe sur un clip au bras ou sur une dragonne, qui sont fournis) permet de partager en « live » ses aventures avec ses coéquipiers grâce à son système de communication bidirectionnel et ses six micros intégrés. L’absence de manipulation rend le système particulièrement agréable à utiliser, d’autant que la batterie intégrée offre une journée d’autonomie. Rassurant, aussi, pour les familles, mais Milo est bien cher…

Pour réfrigérer ses boissons à l’énergie solaire : Glacier, d’EcoFlow

Spécialiste des batteries et de l’énergie solaire, EcoFlow lance avec Glacier le container ultime pour toujours conserver avec soi boissons et aliments frais.





Glacier d'EcoFlow, une glacière chère mais aux nombreuses vertus. - EcoFlow

Montée sur roulettes, déplaçable à l’aide de sa poignée comme une valise (poids : 23 kg), la machine intègre une batterie de 298 Wh rechargeable sur secteur ou prise allume cigare (autonomie : 40 heures). Et elle a plus d’un tour dans son bac ! Possédant deux compartiments de 38 et 36 litres, elle intègre aussi une machine à glaçons qui peut fabriquer dix-huit glaçons en douze minutes. Et l’on peut choisir deux modes de fonctionnement : congélation ou réfrigération. 1.199 euros. Batterie supplémentaire : 299 euros.

Notre avis : Très chère, cette machine de compèt' a cependant de quoi enthousiasmer les fans de pique-niques et autres grands voyageurs. Puissante, elle peut passer de 30 à 0°C en 15 à 20 minutes. Et une application permet d’en contrôler l’autonomie, la température, etc.