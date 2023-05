Barbecues, planchas... Cinq nouveautés passées au gril avant l'été

Votre viande, vous l’aimez grillée, à point ou saignante ? A moins que vous préfériez la cuisine vegan ? Avec les beaux jours, nos recettes s’accommodent aux saveurs de l’été ! Incontournables partenaires pour cuisiner nos petits plats gourmands, barbecues et planchas dont les ventes en France ne cessent de progresser depuis cinq ans exhalent le goût des mets de saison. Une passion française. Et un engouement qui ne se dément pas, et pour lequel un salon existe désormais (Barbecue Expo au Parc Floral de Paris). 20 Minutes allume le feu et vous propose cinq modèles prêts à vous déclarer leur flamme.

Le petit nomade : Mini EBCA2, d’EssentielB

Fonctionnant au charbon de bois, ce barbecue transportable possède la forme d’un coffre qu’il suffit d’ouvrir pour dévoiler sa double zone de chauffe, avec ses deux grilles de cuisson de 37 x 23 cm. Très simple d’usage, le Mini EBCA2, d’EssentielB permet de moduler la température à l’aide de deux clapets situés sur les côtés, selon que l’on privilégie la saisie d’une viande ou sa cuisson lente.

Dimensions: L 45,2 x H 37,3 x P 27,5 cm pour 7,3 kg.

39 euros.





Le Mini EBCA2, d?EssentielB, à déplacer partout! - EssentielB

Notre avis : Astucieux, ce minibarbecue peut convenir pour quatre à six personnes. On en recommandera évidemment l’usage dans un petit jardin, sur un balcon ou dans un camping, mais certainement pas en pleine cambrousse si l’on veut éviter de jouer au pyromane ! Reste un appareil malin et très économique qui, éventuellement (et prudemment) posé sur une table, permettra d’animer un repas.

Le polyvalent : Cook & Serve, de Riviera & Bar

Avec sa surface de chauffe de 50 x 30 cm, cette plancha-gril (réf : QPL 550) est bizone. Le Cook & Serve, de Riviera & Bar peut ainsi cuire séparément, simultanément et avec deux températures différentes, viandes, poissons, brochettes ou légumes. Ses six niveaux de températures permettent ainsi de parfaitement adapter la chauffe aux mets préparés.

Dimensions: L 54 x P 32 x H 13 cm pour 5,2 kg.

179 euros.





Le Cook & Serve, de Riviera & Bar, associe BBQ et plancha. - Riviera & Bar

Notre avis : La marque française Rivera & Bar vise juste avec cette plancha électrique (fournie avec un câble d’alimentation de 1,80 m) pouvant être utilisée en extérieur mais aussi en intérieur. Astuce : lesté de son collecteur de graisses, son plateau de cuisson en fonte d’aluminium peut être détaché et directement posé sur la table, les aliments conservant ainsi leur chaleur.

Le familial : Compact 3 L Plus 2 en 1, de Camping Gaz

Peu en encombrant, ce barbecue à gaz avec allumage Piezo (d’un simple clic) peut être utilisé en version gril et/ou plancha, selon les besoins. En acier émaillé, la surface de cuisson de 61 x 35 cm du Compact 3 L Plus 2 en 1, de Camping Gaz peut ainsi convenir pour les tablées de huit à dix personnes, les trois brûleurs garantissant une surface de chauffe uniforme. L’appareil peut également être utilisé comme four, couvercle rabattu, à l’aide de son thermomètre intégré.

Dimensions: L 124 x P 55 x H 134 cm pour 31 kg.

399 euros.





Le Compact 3 L Plus 2 en 1, de Camping Gaz, un familial pour le jardin. - Camping Gaz

Notre avis : Bien conçu, disposant de deux tablettes rabattables pour y poser plats et assiettes et d’un bac de récupération des graisses, ce barbecue convient pour les terrasses et les jardins. Protégés par une pellicule d’aluminium (acier aluminé), ses brûleurs résisteront mieux au temps et à la corrosion.

Le modulable : Lumin, de Weber

A poser sur une table ou sur son pied optionnel, ce barbecue électrique disponible en noir ou pourpre joue la carte de la polyvalence : décongélation, saisie, cuisson vapeur, et même fumage font partie de l'ADN du Lumin, de Weber, son thermomètre intégré permettant de parfaitement en adapter les réglages. Pouvant atteindre en quinze minutes la température idéale de saisie des aliments (315°C), ce barbecue électrique a été conçu pour les petits extérieurs.

Dimensions: L 58.5 x P 42 x H 28 cm, pour 16,5 kg.

629 euros. 729 euros avec pied.





Le Lumin de Weber, pour tout cuisiner en toutes occasions. - Weber

Notre avis : Outre son aspect pratique si l’on ne dispose pas d’un grand jardin, le Lumin de Weber est également conçu avec des matériaux de qualité, comme ses grilles de cuisson en fonte d’acier qui passent au lave-vaisselle, ou son couvercle en acier émaillé, plus résistant à la corrosion. On apprécie son bloc d’alimentation détachable, qui facile rangement et nettoyage.

Le connecté : Pro 575, de Traeger

Monté sur ses roues tout-terrain, ce barbecue à pellets est pensé pour les amoureux des repas en plein air. Avec son réservoir à la capacité de 8 kg, ses deux surfaces de cuisson de 56 x 18 et 56 x 48 cm, le Pro 575, de Traeger est idéal pour les grandes tablées, de 12 à 18 personnes. Grâce à son régulateur électronique ou à son application, il est possible de régler la température de cuisson à 5° près, de maintenir au chaud… Il est fourni avec une sonde à viande qui permet de surveiller la cuisson sans soulever son couvercle.

Dimensions: H 135 x H 104 x P 69 cm, pour 56 kg.

999 euros.





Le Pro 575, de Traeger, pour les fondus de la cuisine en plein air. - Traeger

Notre avis : Traeger a mis les bouchées doubles pour nous proposer le Thermomix des barbecues, avec ses 1.600 recettes pas à pas disponibles dans son application. Cette dernière offre aussi la possibilité de contrôler son BBQ à distance (température, temps de cuisson, fumage). Poussant le luxe jusqu’à proposer des pellets parfumés, Traeger, qui privilégie la cuisson au feu de bois depuis trente ans, nous livre une vraie cuisine en extérieur !