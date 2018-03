Légumes grillés, purée, poêlée... Quelques conseils pour réussir son barbecue vegan

Attention à la sur-cuisson des légumes au barbecue ! — N. Bonzom / Maxele Presse

Au barbecue, on peut réaliser des légumes grillés, mais pas seulement.

Certains y réalisent aussi des purées ou des poêlées.

« 20 Minutes » a demandé quelques conseils à des spécialistes.

Avec l’arrivée des premiers rayons de soleil, on a tous un peu le barbecue qui nous démange. Pour ceux qui mangent vegan, ou pour d’autres qui souhaitent accompagner leur repas de légumes braisés, sachez que la viande n’a pas le monopole de la grillade !

20 Minutes a profité du passage du championnat de France de barbecue à Maison Mania à Montpellier pour questionner des spécialistes, qui livrent de leurs conseils pour réussir à coup sûr la cuisson des courgettes, tomates et autres aubergines sur le grill…

>> A lire aussi : L'Uruguay bat le record du plus grand barbecue au monde

« L’utilisation du couvercle permet d’obtenir une cuisson parfaite »

« Aujourd’hui, on peut parfaitement manger vegan et faire un bon barbecue, confie Jean-François Dupont, le créateur du championnat de France du barbecue, qui sillonne l’Hexagone tous les ans pour repérer les talents du grill. L’utilisation du couvercle [dont disposent les bons barbecues] permet d’obtenir une cuisson parfaite des légumes. »

Chou, asperges, aubergines, champignons, poivrons ou courgettes, tous les légumes sont parfaits braisés. Coupés en tranche, ou en rondelles, selon les goûts. Pour certains, comme les pommes de terre, la papillote est à privilégier. Attention, en revanche, à la surcuisson : une minute de trop sur le gril, et le légume peut perdre toutes ses saveurs.

>> A lire aussi : Poulet, bœuf, saucisse... Cinq conseils pour réussir à coup sûr la cuisson de la viande au barbecue

Une purée au barbecue, c’est possible

Mais au barbecue, on peut aller plus loin qu’un simple légume grillé. Certains font mijoter sur les braises, dans une casserole ou une poêle, une poêlée de tomates, de carottes, et d’herbes aromatiques ou un encore mélange de pommes de terre coupées en dés, d’ail et d’oignons. On peut même confectionner avec des tranches de légumes de belles brochettes, en essayant d’alterner les couleurs, histoire d’avoir un joli rendu sur la table.

Une poêlée de légumes au barbecue, à faire mijoter dans une casserole ou une poêle. - N. Bonzom / Maxele Presse

Une poêlée au barbecue, c'est possible. - N. Bonzom / Maxele Presse

D’autres fans de barbecue, comme Julien, prépare au barbecue de la purée de topinambours et de panais, un cousin de la carotte qui fait partie de ces légumes oubliés qui reviennent en force. « On découpe d’abord les légumes en morceaux, on les met dans une cocotte remplie d’eau, et on fait mijoter au barbecue, directement sur la grille. Ensuite, on sort la préparation du grill, on écrase la préparation, pour faire de la purée. »

Pour certains légumes, il est recommandé de passer par l’étape marinade. Faire baigner ses aubergines ou ses champignons dans une mixture de son choix avant la cuisson est la garantie d’obtenir de belles saveurs. Pour réussir sa préparation, Jean-François Dupont conseille de mêler « un élément acide », du citron, du vinaigre, du vin, du soja ou du jus de pomme, un peu de graisse, de l’huile d’arachide par exemple, ou de l’huile de noix, puis des herbes aromatiques, selon ses goûts. En respectant, toutefois, « une même direction » de saveurs : du basilic pour les tomates, un classique qui perdure.