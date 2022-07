L’été et ses vacances, c’est le temps retrouvé pour préparer des bons petits plats et se retrouver en famille ou entre amis autour d’une table, à l’ombre d’un parasol. Les fabricants d’appareils de petit électroménager ne sont pas en reste, qui nous proposent de nouveaux outils tech et design pour garnir la table de mets savoureux. De l’apéro au dessert, sans oublier la boisson, « 20 Minutes » joue les commis de cuisine et vous propose sa sélection.

Pour l’apéro : Mini-hachoir KitchenAid

D’une capacité de 830 ml, le mini-hachoir KitchenAid sera un aide de camp efficace pour réaliser houmous, tarama, pesto, sauces, vinaigrettes… voire des purées pour bébé.

Le mini hachoir de KitchenAid. - KITCHENAID

Au fur et à mesure de la préparation, il permet d’ajouter dans son bol différents ingrédients liquides, comme de l’huile. Disponible en cinq coloris, l’ensemble de ses accessoires passent au lave-vaisselle. 75 euros.

Notre avis : Compact et assez discret, cet appareil à utiliser au quotidien permet de réaliser des préparations fines ou épaisses avec ses deux modes (hachoir ou purée). On salue le côté pratique de son bol, qui dispose d’une poignée et d’un bec verseur.

Pour le plat de résistance : plancha QPL1230 de Riviera & Bar

Avec sa large surface de cuisson (55 x 40 cm), la plancha inox QPL1230 de Rivera & Bar a été pensée pour les repas entre amis.

La plancha QPL1230 de Riviera & Bar. - RIVIERA & BAR

A utiliser à l’extérieur (norme IPX4) ou à l’intérieur, elle dispose de deux zones de cuisson et n’émet que peu de fumée. Elle dispose d’un bac récupérateur de graisse compatible avec le lave-vaisselle. 499 euros.

Notre avis : Plus simple à mettre en œuvre qu’un BBQ, une plancha reste une valeur sûre pour les beaux jours. L’intérêt de ce modèle conçu et produit en France consiste en ses deux zones de chauffe : de 50° à 300°, réglables par deux thermostats indépendants. De quoi préparer deux plats simultanément, comme un poisson et une viande, ou cuire d’un côté et faire mijoter de l’autre. On salue par ailleurs la qualité des matériaux, avec une plaque de cuisson en inox de 4 mm d’épaisseur.

Pour cuisiner à la vapeur : Air Cooker de Philips

Vantant les qualités nutritionnelles de la cuisson à la vapeur, Philips lance son Air Cooker.

Le nouveau Air Cooker de Philips. - PHILIPS

Viandes, poisson, mais aussi légumes qui conserveront leurs couleurs originelles… cet appareil de cuisson associe vapeur et chaleur tournante, le tout se contrôlant par l’application maison NutriFlavor. Outre les recettes proposées, elle adapte température et temps de chauffe automatiquement avec 8 modes de cuisson, dont la décongélation. 579 euros.

Notre avis : Bien que très cher, cet appareil tente de surfer à sa façon sur le succès du Thermomix ou du Cookeo avec son application et ses recettes « connectées ». Il peut trouver écho auprès des cuisiniers adeptes de plats particulièrement sains, la cuisson vapeur ayant bien des arguments en ce sens, avec la préservation des vitamines dans les ingrédients, mais aussi celle du goût.

Pour le dessert : Sorbetière ICE40BCE de Cuisinart

Un petit plaisir coupable ? Ou plutôt deux ! La sorbetière ICE40BCE de Cuisinart permet de confectionner en même temps des glaces aux parfums différents.

La sorbetière ICE30BCE, de Cuisinart. - CUISINART

Son secret : un double bol de 1 litre chacun pour préparer sorbets, glaces ou yaourts glacés en un temps record. Le principe : il suffit de laisser les deux bols au congélateur durant la nuit, puis de réaliser la recette de son choix, 25 minutes de préparation étant ensuite nécessaires. 179 euros.

Notre avis : L’originalité de cet appareil, vendu 20 euros environ seulement de plus qu’une classique sorbetière, tient en son double bol. On en apprécie la large trémie qui permet d’ajouter des ingrédients, comme des fruits frais, durant la préparation.

Pour préparer ses sodas : Woody de Mysoda

Pour gazéifier son eau du robinet (ou eau filtrée), Woody de l’entreprise finlandaise Mysoda, est la simplicité incarnée.

Woody, de Mysoda, et ses saveur fabriquées en France. - MYSODA

Equipée de sa cartouche de gaz consignée (pour environ 60 litres de boisson), l’appareil fabriqué avec presque 100 % de matériau bio composites renouvelable (à base de bois) peut gazéifier des bouteilles assorties de 0,5 ou 1 litre. 70 euros.

Notre avis : Avec un tarif de base pratiquement équivalent à celui de Sodastream, Mysoda met en avant des valeurs environnementales. Ses cartouches de gaz contiennent du CO2 alimentaire et sont remplies en France, à Comines (59). Les huit « saveurs » proposées pour accompagner son eau pétillante sont aussi fabriquées localement : cola, citron vert, limonade, mojito… Hélas, les machines, elles, restent fabriquées en Chine, à partir de résidus collectés auprès de l’industrie forestière.

Pour une petite mousse : La PerfectDraft Pro

Incontournable pour se désaltérer ou accompagner les rendez-vous sportifs télévisés de l’été, la tireuse à bière investit de plus en plus de foyers.

La tireuse à bière connectée PerfectDraft Pro. - PERFECTDRAFT

Connectée, la PerfectDraft Pro va plus loin que bien des concurrentes avec son application qui permet de surveiller le niveau du fût mais aussi celui du nombre de jours restant pour que la bière conserve tout son arôme, pour modifier la température lorsque désiré, ou encore être alerté lorsque le fût est prêt à être utilisé. 385 euros.

Notre avis : Compatible avec 50 fûts disponibles sur ce site (à consommer avec modération), cette tireuse à bière séduira les geeks par ses fonctions avancées.