Pour l’intérieur ou l’extérieur ? Pour la déco ou la frime ? Pour écouter de la musique ou pour faire la fête ? Avec son enceinte BluetoothXBoom 360, LG semble avoir développé une enceinte parfaite, polyvalente quelles que soient les circonstances. Qui plus est, le tarif récemment revu à la baisse de cet appareil plaide en sa faveur.

20 Minutes y regarde de plus près et tend les deux oreilles pour savoir si la XBoom 360 est un bon investissement et, pourquoi pas, un cadeau à envisager pour Noël.

L'enceinte Bluetooth XBoom 360 et son système de lumières intégré. - LG

Pour la maison ou sur la terrasse

Le problème des enceintes Bluetooth est connu. Les plus grosses offrent généralement un son puissant à la maison mais sont condamnées à la sédentarité. Les plus petites sont nomades mais manquent souvent de coffre. Avec sa XBoom 360, le sud-coréen LG a visiblement voulu réunir le meilleur des deux mondes. Son idée : imaginer une enceinte qui puisse répondre à la plupart des besoins.

Forme, couleurs et lumières pour participer à la décoration intérieure. - LG

A la maison, la XBoom 360 – qui mesure 52 cm de hauteur – trouve sa place dans n’importe quelle pièce. Et n’importe où dans la pièce. Diffusant un son à 360°, sans angle mort, on peut aussi bien la poser sur le côté du canapé du salon qu’au milieu d’une chambre. Elle se déplace facilement à l’aide de sa poignée intégrée. Omnidirectionnelle, l’enceinte intègre un tweeter (en titane) et un woofer disposés horizontalement. Dans sa base orientée vers le sol, un conduit a pour effet d’amplifier les basses.

Des réglages audio personnalisables

Avec une puissance de 120 watts, la XBoom 360 est idéale pour sonoriser une pièce à vivre jusqu’à 40 mètres carrés environ. Sa qualité sonore est probante, d’autant que LG propose à travers une application dédiée («LG XBoom » pour iOS et Android) la possibilité de choisir des préréglages (jazz, pop, rock, Classic, Bass blast), mais aussi de les personnaliser. Ne pas s’en priver : le son de l’enceinte étant naturellement basseux, il est parfois nécessaire de jouer sur les paramètres pour ajouter un soupçon de brillance au son diffusé.

Pour l’extérieur, la XBoom 360 intègre une batterie. Rechargeable en cinq heures, son autonomie est de dix heures environ. L’usage de l’enceinte est ici à réserver plutôt pour une terrasse aux beaux jours que pour aller sur la plage. Et pour cause : l’appareil ne dispose d’aucune certification contre les éclaboussures et encore moins l’immersion, ce qui est regrettable.

Avec une autonomie de 10 heures, l'enceinte XBoom 360 est idéale pour les soirées d'été. - LG

Reste que cette mobilité potentielle est une force, ne serait-ce pour emporter l’appareil avec soi en week-end. Mais une housse de transport n’aurait pas été de trop…

Allumez les couleurs

Particularité – et non des moindres – de la XBoom 360 : son système lumineux intégré. Situé dans un cône inversé au-dessus du woofer, il renferme un jeu de LED que l’on peut choisir d’activer depuis l’application ou depuis un bouton sur le sommet de l’enceinte. Là encore, LG propose des préréglages (Ambient, Nature, Party), mais il est également possible de définir soi-même, et à la nuance près, la couleur que l’on souhaite allumer, comme on le ferait depuis son smartphone avec une ampoule connectée Philips HUE, par exemple.

Les lumières de la XBoom 360 peuvent être activée même lorsque l'enceinte ne joue pas de musique. - LG

De quoi transformer l’enceinte en véritable objet déco. Avec sa forme de lanterne, l’appareil est sur ce point une franche réussite. Il est même possible d’en allumer les LED sans écouter de musique.

La fête des lumières au salon

Pour aller plus loin et être dans la tendance festive du moment, LG propose également des effets lumineux pour animer une soirée : « Dynamique », « Ambiance de fête », « Superbe vue de nuit » (pour la terrasse). Là aussi, il est possible d’ajuster la couleur comme désiré.

Et pour enflammer le dance floor, la touche « Party Strobe » dans l’application transforme automatiquement le flash de votre smartphone en stroboscope. Anecdotique, mais amusant. Anecdotiques et également amusants les effets son DJ que l’on peut balancer depuis l’appli : scratchs, flanger, phaser… Finalement, elle n’est pas aussi sage qu’il y paraît cette XBoom 360…

Des lacunes qui plombent (un peu) l’ambiance

Reste qu’à l’heure où nous écrivons ce papier, le réglage lumineux « Après-midi chaleureuse » nous éclaire d’une teinte orangée paisible qui nous invite davantage à faire la sieste qu’à boucler cet article… En attendant, l’enceinte XBoom 360 se révèle être une belle réussite esthétique et technique.

La XBoom d'LG prête à vous accompagner jusqu'au bout de la nuit. - LG

Certes, elle n’est que mono et ne propose pas de Bluetooth non compressé. Certes, son autonomie est limitée et sa résistance aux intempéries extérieures manquante. Certes, l’enceinte n’est ni compatible Alexa, ni Google Assistant…

Mais l’appareil au fort capital de sympathie est extrêmement séduisant. Et pas qu’esthétiquement. D’autant plus séduisant que son prix de vente a été revu à la baisse : 250 euros au lieu de 400 euros lors de son lancement en septembre dernier. A ce tarif, on en aurait bien pris deux pour former une paire stéréo, mais cette possibilité technique n’est pas permise. Dommage.